Мужская сборная Эстонии по пляжному футболу проведет первые встречи в дивизионе А

Вместо обычных 12 сборных, в этом году дивизион А примет десять команд, поскольку Россия и Белоруссия исключены в связи с происходящими в Украине событиями. Команды разделены на две подгруппы по пять команд, первые игры пройдут уже на этой неделе в Назаре (Португалия). Помимо Португалии и Польши, в ту же подгруппу, что и Эстония, входят Швейцария и Франция, игры с которыми пройдут в сентябре в Италии. Во второй подгруппе между собой сражаются Испания, Германия, Италия, Азербайджан и Украина.