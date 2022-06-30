Мужская сборная Эстонии по пляжному футболу дебютирует в дивизионе А Евролиги; в первых играх команда встретится с Польшей и Португалией.
Мужская сборная Эстонии по пляжному футболу проведет первые встречи в дивизионе А
Вместо обычных 12 сборных, в этом году дивизион А примет десять команд, поскольку Россия и Белоруссия исключены в связи с происходящими в Украине событиями. Команды разделены на две подгруппы по пять команд, первые игры пройдут уже на этой неделе в Назаре (Португалия). Помимо Португалии и Польши, в ту же подгруппу, что и Эстония, входят Швейцария и Франция, игры с которыми пройдут в сентябре в Италии. Во второй подгруппе между собой сражаются Испания, Германия, Италия, Азербайджан и Украина.
Две лучшие команды обеих подгрупп пройдут в полуфинал, занявшие третье и четвертое места будут играть между собой за 5-8 места.
Первая игра эстонской команды пройдет 1 июля, в 19.45 по эстонскому времени. Встреча будет с командой Португалии. Вторая встреча запланирована на 2 июля, в 17.00. Противник – Польша.
За матчами можно наблюдать через приложение Recast или на домашней страничке (необходима регистрация, она бесплатна).