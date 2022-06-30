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Умер двукратный победитель Кубка мира по бобслею Дмитрий Степушкин

rus.postimees.ee
Умер двукратный победитель Кубка мира по бобслею Дмитрий Степушкин
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Свеча.
Свеча. Фото: Madis Veltman

Двукратный обладатель Кубка мира по бобслею россиянин Дмитрий Степушкин скоропостижно скончался на 47-м году жизни. Об этом говорится на официальном сайте Федерации бобслея России, сообщает RBK

О причинах смерти не сообщается.

«Дмитрий дал согласие войти в штаб президента Федерации бобслея России Анатолия Пегова, впереди было столько идей и проектов, которые мы постараемся воплотить в жизнь уже без него», — говорится в заявлении пресс-службы федерации.

Там также заявили, что берут организацию похорон на себя. Церемония состоится 2 июля в Воронеже.

Степушкин был заслуженным мастером спорта России, многократным призером чемпионатов мира, двукратным обладателем Кубка мира и двукратным чемпионом Европы. На его счету шесть побед в чемпионатах России.

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