Умер двукратный победитель Кубка мира по бобслею Дмитрий Степушкин

О причинах смерти не сообщается.

«Дмитрий дал согласие войти в штаб президента Федерации бобслея России Анатолия Пегова, впереди было столько идей и проектов, которые мы постараемся воплотить в жизнь уже без него», — говорится в заявлении пресс-службы федерации.

Там также заявили, что берут организацию похорон на себя. Церемония состоится 2 июля в Воронеже.