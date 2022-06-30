Двукратный обладатель Кубка мира по бобслею россиянин Дмитрий Степушкин скоропостижно скончался на 47-м году жизни. Об этом говорится на официальном сайте Федерации бобслея России, сообщает RBK.
Умер двукратный победитель Кубка мира по бобслею Дмитрий Степушкин
Умер двукратный победитель Кубка мира по бобслею Дмитрий Степушкин
О причинах смерти не сообщается.
«Дмитрий дал согласие войти в штаб президента Федерации бобслея России Анатолия Пегова, впереди было столько идей и проектов, которые мы постараемся воплотить в жизнь уже без него», — говорится в заявлении пресс-службы федерации.
Там также заявили, что берут организацию похорон на себя. Церемония состоится 2 июля в Воронеже.
Степушкин был заслуженным мастером спорта России, многократным призером чемпионатов мира, двукратным обладателем Кубка мира и двукратным чемпионом Европы. На его счету шесть побед в чемпионатах России.
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