Вчера вечером на заправке Hepa в Вяндра 95-й бензин, который продавался почти на евро дешевле, чем на других заправках, стал причиной огромной очереди из машин, пишет Pärnu Postimees.
Фото ⟩ Фантастическая цена на топливо вызвала небывалый ажиотаж на заправке
Фантастическая цена на топливо вызвала небывалый ажиотаж на заправке
По общему телефону топливной компании Hepa сказали, что цена за литр 1,189 была неверной и допущенная по невнимательности ошибка вскоре была исправлена.
«Эта цена действовала какое-то время», — сказал представитель компании, добавив, что купить много топлива по такой выгодной цене не успели.
Подробно комментировать инцидент представитель топливной компании не захотел.
На многих других заправках цена 95-го бензина вчера вечером оставалась на уровне 2,11 евро.