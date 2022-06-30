Фото ⟩ Фантастическая цена на топливо вызвала небывалый ажиотаж на заправке

На заправке в Вяндра бензин по ошибке стоил почти на одно евро меньше, чем на других заправках.

Вчера вечером на заправке Hepa в Вяндра 95-й бензин, который продавался почти на евро дешевле, чем на других заправках, стал причиной огромной очереди из машин, пишет Pärnu Postimees.