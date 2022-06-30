Таави Аас раскритиковал Каю Каллас: она действует как премьер-бульдозер и не понимает, какой страной управляет

«То, что сейчас происходит у нас и в других местах в связи с ростом цен и высокими показателями инфляции, является за все время одной из самых масштабных атак против среднего класса и беднейшего населения. В условиях более чем 20-процентной инфляции и большого роста цен следует принимать решения, исходя из того, что страна и народ смогут выдержать суровые ветры и бури роста цен предстоящей осенью и зимой».

«Неспособная к эмпатии Каллас движется в противоположном направлении. Партия реформ пытается в ходе коалиционных переговоров навязать своим партнерам идею отмены уездного бесплатного общественного транспорта».

По словам Ааса, для сохранения текущего объема маршрутной сети и развития услуги с 1 июля стоимость билетов на линии общественного транспорта в Харьюмаа вырастет в среднем на 20 процентов. «Находясь в правительстве, Центристская партия выступала бы за поиск дополнительных денег и предотвращение роста цен. Большой рост цен на общественный транспорт ждет и другие уезды Эстонии».

«Правительство Германии, например, позволяет людям пользоваться общественным транспортом с июня по август всего за 9 евро в месяц. За эти деньги можно сколько угодно ездить как на городском, так и на общегосударственном транспорте. В Германии и других странах Европы понимают, что люди из-за высоких затрат на электроэнергию нуждаются в государственной поддержке. К сожалению, Партия реформ и премьер-министр Каллас не понимают».