На правительственной пресс-конференции в четверг министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус объявила о решении правительства приостановить проекты Таллиннской больницы, железной дороги Турба-Ристи и медицинского вертолета. Член Рийгикогу Таави Аас (Центристская партия) сказал, что премьер-министр, похоже, не понимает, премьером какой страны она является.
Таави Аас раскритиковал Каю Каллас: она действует как премьер-бульдозер и не понимает, какой страной управляет
«В более трудные времена было бы лучше продвинуться вперед со строительством Таллиннской больницы и развитием пропускной способности железнодорожного транспорта. Поэтому приостановка строительства железнодорожного участка Турба-Ристи очень болезненна. Хаапсалуская электрическая железная дорога необходима для местного населения и развития региона», - говорит Аас.
«Партия реформ не интересуется региональной политикой, — считает Аас. - Идите и объясните реформистам, что безопасность нашей страны начинается с сильных и жизнеспособных деревень. И важно, чтобы, помимо Харьюмаа, жизнь кипела бы и в других регионах. Безнадежно».
Он сказал, что Кая Калла (Партия реформ), похоже, не понимает, премьер-министром какой страны она является. «Эстония — это не Швейцария и не Швеция. Относительная бедность Эстонии по-прежнему высока по стандартам ОЭСР и ЕС - почти пятая часть населения Эстонии живет на грани бедности. ОЭСР указала, что пособия наиболее актуальны в странах Восточной Европы и Балтии, где расходы на продукты питания и энергию составляют значительную часть от общей суммы беднейших домохозяйств.
Домохозяйства с низкими доходами тратят наибольшую долю своего дохода на энергию и продукты питания. Например, в Эстонии 20 процентов домохозяйств с самым низким доходом тратят 48 процентов своих потребительских расходов на продукты питания, безалкогольные напитки, электричество, газ и другие виды топлива. В то же время 20 процентов домохозяйств с самым высоким доходом всего 25 процентов. Понятно, что взрывной рост цен на энергоносители и продукты питания сильнее всего ударит по нижним частям шкалы доходов».
«То, что сейчас происходит у нас и в других местах в связи с ростом цен и высокими показателями инфляции, является за все время одной из самых масштабных атак против среднего класса и беднейшего населения. В условиях более чем 20-процентной инфляции и большого роста цен следует принимать решения, исходя из того, что страна и народ смогут выдержать суровые ветры и бури роста цен предстоящей осенью и зимой».
«Неспособная к эмпатии Каллас движется в противоположном направлении. Партия реформ пытается в ходе коалиционных переговоров навязать своим партнерам идею отмены уездного бесплатного общественного транспорта».
По словам Ааса, для сохранения текущего объема маршрутной сети и развития услуги с 1 июля стоимость билетов на линии общественного транспорта в Харьюмаа вырастет в среднем на 20 процентов. «Находясь в правительстве, Центристская партия выступала бы за поиск дополнительных денег и предотвращение роста цен. Большой рост цен на общественный транспорт ждет и другие уезды Эстонии».
«Правительство Германии, например, позволяет людям пользоваться общественным транспортом с июня по август всего за 9 евро в месяц. За эти деньги можно сколько угодно ездить как на городском, так и на общегосударственном транспорте. В Германии и других странах Европы понимают, что люди из-за высоких затрат на электроэнергию нуждаются в государственной поддержке. К сожалению, Партия реформ и премьер-министр Каллас не понимают».
«Центристская партия хочет сделать благополучие нашего народа приоритетом как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Мы должны быть в состоянии достичь этого понятным и предупредительным образом. Кая Каллас, кажется, глубоко равнодушна к этому. Премьер-бульдозер только и смотрит, что еще разбить и снести».