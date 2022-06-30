Меньше бюрократии: изменится порядок оформления инвалидности для пенсионеров по старости

По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, ранее действовавшая система была неоправданно обременительна для тех, кто нуждается в помощи. Вступающее в силу постановление призвано сократить бюрократию для всех сторон. «Важно упростить определение степени тяжести недостатка здоровья тех людей, функциональные ограничения которых с течением времени останутся на прежнем уровне или даже усилятся».

До сих пор человеку, достигшему пенсионного возраста по старости степень тяжести недостатка здоровья, вне зависимости от его состояния, устанавливалась максимально на пять лет.

Ранее аналогичный подход, позволявший установить неизменное или прогрессивно ухудшающееся состояние здоровья ребенка, действовал в отношении детей с тяжелой или глубокой степенью недостатка здоровья. Период действия можно было назначить до достижения ребенком 16-летнего (трудоспособного) возраста. Однако практика показала, что в некоторых случаях необходимо принимать долгосрочные решения и относительно детей, ограничения здоровья которых соответствуют средней степени тяжести, и относительно пенсионеров по старости.