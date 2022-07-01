Местные поклонники Путина оперируют не его реальным образом, а иллюзией. Тем не менее, исходящая от путинистов опасность –реальная, однако в Эстонии гораздо больше людей, готовых сражаться насмерть за свободу и независимость, пишет публицист и преподаватель Андрей Кузичкин.
Андрей Кузичкин местным путинистам: в случае войны России с НАТО ваши мечты будут похоронены вместе с вами
Недавно датские журналисты побывали в Нарве, пообщались с местными жителями, и, к своему удивлению, выяснили, что среди них есть немало поклонников Владимира Путина. Я же думаю, было бы куда удивительнее, если бы в Ида-Вирумаа не нашлось сторонников российского вождя. Нравится это эстонским политикам или нет, но Нарва остается идеологическим бастионом Кремля на территории ЕС и НАТО. Чтобы понять, почему так получилось, нужно изучить аргументацию последователей путинизма в Эстонии.
Превосходство Путина
На самом деле, «русский мир» Эстонии оперирует не реальным образом Путина, а его иллюзией. Точнее, программой, которая создана кремлевскими политтехнологами и успешно распространяется в виде вируса в публичном пространстве через социальные сети, медиа и с помощью других инструментов коммуникаций, например, face-to-face. Для этого из российского бюджета на финансирование средств массовой информации выделяются многомиллиардные суммы, которые ежегодно увеличиваются.
Так, в 2022 году на поддержку российских государственных медиа в бюджете заложено 115 млрд рублей, или 2 млрд евро по текущему курсу Центробанка РФ. Кроме того, по программам развития информационного общества российский бюджет выделяет еще сотни миллионов рублей на продвижение информационного продукта «Владимир Путин» за рубежом. Еще сотни миллионов рублей выделяются на борьбу с дискредитацией светлого образа кремлевского вождя. Для этого в России создан холдинг из спецслужб, включая Федеральную службу безопасности, Федеральную службу охраны, Службу внешней разведки, и приняты десятки законов о цензуре и недопустимости критики президента.
В результате этих усилий Владимир Путин предстает перед своими поклонниками в сиянии кремлевских звезд как умный, образованный и остроумный человек, заботливый отец-народа, защитник всех русских, покоритель Крыма, бескомпромиссный борец с коррупцией и нацизмом, уважаемый и всеми признанный международный лидер номер один, отважный герой, летающий с журавлями, погружающийся в морскую пучину на подводной лодке, седлающий коня и медведя, спортсмен, играющий в хоккей и занимающийся дзюдо. Это русский эпический, былинный богатырь, которого невозможно не любить и которому должно поклоняться. Потому экзальтированные старушки рисуют иконы с образом Путина и молятся на него в буквальном смысле слова.
Эволюция Путина
Нужно сказать, что до вторжения России в Украину образ Путина, несмотря на все усилия российских властей, стал понемногу терять привлекательность и яркость в общественном восприятии как в России, так и за рубежом. Все соцопросы показывали, что популярность Путина в конце 2021 года опустилась в России до критических значений в 30%.
В Эстонии русскоязычное сообщество, агрессивно настроенное по отношению к Западу и генерирующее пророссийские настроения, от Путина также дистанцировалось. Вместо Путина в статьях, блогах и комментариях чаще говорили о России, без упоминания имени Путина. Это и понятно: «настоящий русский патриот» всегда ставит знак равенства между вождем и страною. Почти как у Владимира Маяковского: «Мы говорим - Россия, подразумеваем - Путин, мы говорим - Путин, подразумеваем - Россия». Однако одиозность Путина заставляла даже истинных его поклонников в соцсетях заявлять, что президент России для них никакого значения не имеет. Важнее – сама Россия и ее роль в мире.
Но война все изменила. После того как российские ракеты ударили по городам Украины, сторонники Путина сразу же подняли головы и вылезли из окопов. Имя Путина вернулось в публичный оборот в русскоязычном сегменте эстонских соцсетей. В первые месяцы, когда российские вооруженные силы имели тактический успех, захватили Херсон, осаждали Киев, Харьков, Николаев и Мариуполь, у «русского мира» появилась иллюзия, что Запад капитулирует, «сдаст» Украину и пойдет Путину на уступки, чтобы сохранить свой бизнес.
Но по мере того, как война принимала затяжной характер, росла агрессия «русского мира». Разочарование тем, что Киев не удалось взять за три дня, конвертировалось в ожидания, что Украина будет полностью уничтожена, а затем наступит очередь для «освобождения» всей Европы. Именно поэтому «пятая колонна» Путина в Эстонии открыла фронт борьбы с Украиной на информационном поле. Началась обвальная критика украинских властей, «развязавших», по мнению комментаторов, войну с Россией.
Выросло информационное давление на украинских беженцев, развернулась их дискредитация и травля. В адрес НАТО и «коллективного Запада» посыпались проклятия за отказ капитулировать перед Путиным. Обструкции подверглась Кая Каллас за ее решимость бороться с Путиным и поддерживать Украину. Активно распространялись слухи о скором крахе эстонской экономики. Появились политические проходимцы, под фальшивым флагом объединения эстонцев и русских реализующие кремлевскую информационную повестку.
Идентификация путиноидов
Датские журналисты, наверное, были в шоке, когда услышали от жителя Нарвы по имени Анатолий такие откровения: «Путин делает все для России. Ракеты могут попасть в Москву за пять минут, поэтому она (Москва) пытается бороться с нацистами в Украине… Если нападут на Нарву, я точно буду на стороне русских. В Нарве все были бы за Россию».
Вполне допускаю, что эти слова – пустая бравада, за которой прячется вечный испуг перед большим и враждебным миром «маленького человека» – любимого героя русских писателей XIX века. С другой стороны, сегодня в Украине гипотетическая «пятая колонна» Путина превратилась во вполне реальных коллаборантов, активно сотрудничающих с российскими оккупационными властями. Поэтому Анатолий и его единомышленники в Нарве могут представлять потенциальную угрозу для национальной безопасности Эстонии.
Но в чем истоки открытой враждебности «русского мира» Эстонии по отношению к ЕС, НАТО и государству, где они проживают? Назову несколько причин:
- Комплекс неполноценности после утраты русскими статуса титульной нации и права на эстонское гражданство.
- Плохое знание эстонского языка, что изолирует русскоязычных жителей Эстонии от мейнстрима эстоноязычных медиа.
- Доступность российской пропаганды и отсутствие эффективной контрпропаганды.
- Низкий образовательный и культурный уровень, что формирует некритичное восприятие российской пропаганды, противопоставляющей Запад и Русский мир.
- Привлекательность кремлевских нарративов о величии и превосходстве русской цивилизации и о статусе русского народа как народа-творца, борца и победителя.
- Ментальный патернализм и потребность в национальном лидере в образе отца, хозяина и вождя.
Психология «тождества», когда человек присваивает себе качества своего идеала, в данном случае – Путина. Много-много «маленьких путинов» - вот что такое «русский мир» на самом деле.
И в заключение я хочу обратиться к незнакомому мне Анатолию и другим жителям Нарвы, Таллинна, Маарду и всех уголков Эстонии, которые верят Путину и в Путина и даже, возможно, ждут, что российская армия придет их «освобождать» от власти эстонской этнократии и НАТО.
Уважаемые единомышленники Путина! Война в Украине – это не источник вашего вдохновения, а горький урок. В случае войны НАТО с Россией ваши мечты об «освобождении» будут похоронены вместе с вами так же, как десятки тысяч жителей Мариуполя. Российские ракеты будут падать на города, вне зависимости от доли русских жителей в них. Об этом вам могут рассказать родственники людей, погибших от российских ракет и снарядов в Харькове и Николаеве, где русские составляли треть населения.
Следует помнить и о судьбах коллаборантов, которых участники украинского сопротивления систематически уничтожают на оккупированных российской армией территориях. Если вам правда тяжело жить в Эстонии, вы не любите Европу, ненавидите НАТО, презираете демократию и не видите в стране политиков, равных Путину, у вас всегда есть возможность сменить место жительства на любую другую страну.
Просто нужно понять, что народ Эстонии уже выбрал свой путь к свободе, и становиться холопами Путина здесь никто не хочет. Ну, может быть, кроме вас, его поклонников. Да, иногда свободу приходится защищать с оружием в руках. Поверьте, в Эстонии гораздо больше людей, готовых бороться за свободу и независимость, чем желающих отдать их Путину в обмен на дешевый газ.
И, если нам с вами не по пути, маршрут дальнейшего движения вы знаете.