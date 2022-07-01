Андрей Кузичкин местным путинистам: в случае войны России с НАТО ваши мечты будут похоронены вместе с вами

В результате этих усилий Владимир Путин предстает перед своими поклонниками в сиянии кремлевских звезд как умный, образованный и остроумный человек, заботливый отец-народа, защитник всех русских, покоритель Крыма, бескомпромиссный борец с коррупцией и нацизмом, уважаемый и всеми признанный международный лидер номер один, отважный герой, летающий с журавлями, погружающийся в морскую пучину на подводной лодке, седлающий коня и медведя, спортсмен, играющий в хоккей и занимающийся дзюдо. Это русский эпический, былинный богатырь, которого невозможно не любить и которому должно поклоняться. Потому экзальтированные старушки рисуют иконы с образом Путина и молятся на него в буквальном смысле слова.

Эволюция Путина

Нужно сказать, что до вторжения России в Украину образ Путина, несмотря на все усилия российских властей, стал понемногу терять привлекательность и яркость в общественном восприятии как в России, так и за рубежом. Все соцопросы показывали, что популярность Путина в конце 2021 года опустилась в России до критических значений в 30%.