Жителей Эстонии предупреждают: в нынешних условиях содержимое посылок может пострадать

По словам Трийн Пармсоо, руководителя по работе с клиентами Smartpost Itella, в связи с текущей рекордно жаркой погодой при заказе посылок важно обращать внимание на температуру хранения заказанного товара. «Во время жары посылки нуждаются в особом уходе в виде хранения при правильной температуре, потому что многие повседневно используемые изделия могут испортиться или повредиться в такую ​​жару», – пояснила Пармсоо.

Внимания требуют различные косметические средства, продукты питания, лекарства, бытовая химия, а также оборудование, которые заказываются в посылочный автомат. "Например, если температура хранения товара максимум плюс 25 градусов, а на улице почти 30 градусов, то понятно, что товар нужно заказывать либо в посылочный автомат в помещении, либо с курьером, который доставит товар в соответствии с требованиями», – пояснила Пармсоо и добавила, что погодные условия являются одной из причин, почему посылочные автоматы Smartpost Itella размещаются именно внутри помещений.

Такие температуры часто подвергают риску содержимое посылок в посылочных автоматах, так как в случае посылочных автоматов, находящихся на солнце, температура в ячейках может быстро повышаться. Например, температура в автомобиле может повышаться до 1 градуса в минуту под прямыми солнечными лучами. Поэтому температура в стоящей машине может подняться на двадцать градусов за двадцать минут. Если на улице жарко и солнце светит прямо на автоматы, аналогичным образом нагреваются и ячейки посылочных автоматов, где температура внутри может стать на пару десятков градусов выше, чем снаружи.