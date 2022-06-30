Экстремальная летняя жара может повлиять на чувствительные к температуре отправления, поэтому заказ посылок стоит планировать заранее. Косметические продукты, продукты питания, техника и лекарства могут быть повреждены.
Жителей Эстонии предупреждают: в нынешних условиях содержимое посылок может пострадать
По словам Трийн Пармсоо, руководителя по работе с клиентами Smartpost Itella, в связи с текущей рекордно жаркой погодой при заказе посылок важно обращать внимание на температуру хранения заказанного товара. «Во время жары посылки нуждаются в особом уходе в виде хранения при правильной температуре, потому что многие повседневно используемые изделия могут испортиться или повредиться в такую жару», – пояснила Пармсоо.
Внимания требуют различные косметические средства, продукты питания, лекарства, бытовая химия, а также оборудование, которые заказываются в посылочный автомат. "Например, если температура хранения товара максимум плюс 25 градусов, а на улице почти 30 градусов, то понятно, что товар нужно заказывать либо в посылочный автомат в помещении, либо с курьером, который доставит товар в соответствии с требованиями», – пояснила Пармсоо и добавила, что погодные условия являются одной из причин, почему посылочные автоматы Smartpost Itella размещаются именно внутри помещений.
Такие температуры часто подвергают риску содержимое посылок в посылочных автоматах, так как в случае посылочных автоматов, находящихся на солнце, температура в ячейках может быстро повышаться. Например, температура в автомобиле может повышаться до 1 градуса в минуту под прямыми солнечными лучами. Поэтому температура в стоящей машине может подняться на двадцать градусов за двадцать минут. Если на улице жарко и солнце светит прямо на автоматы, аналогичным образом нагреваются и ячейки посылочных автоматов, где температура внутри может стать на пару десятков градусов выше, чем снаружи.
Айво Йост, член правления Loverte, интернет-магазина косметики и косметических товаров, объяснил, что во время жары в этом году уже поступали сообщения о первых поврежденных посылках. «В начале этой недели исключительно жаркая летняя погода также уже привела к отзыву клиента о расплавившемся косметическом продукте, заказанном в расположенный на улице посылочный автомат. Чтобы гарантировать, что внешний вид и качество заказанных изделий не пострадают, рекомендуется выбирать посылочный автомат на основе заказанных изделий. Это означает, что все косметические изделия, которые рекомендуется хранить при комнатной температуре, не должны попадать в посылочный автомат на солнце, где температура внутри может быть выше 40 градусов», – объяснил Йоост.