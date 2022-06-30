Цель войны России - не только Украина. Три главные цели Кремля

- 24 февраля условный мир, который до этого царил в Европе, рухнул. Несмотря на предупреждения западной разведки, факт, что Россия напала на Украину, для многих был совершенно неожиданным. С другой стороны, прозвучал не один голос, признавший, что такое развитие событий уже давно было яснее ясного, принимая во внимание как режим Путина, так и природу общества и все в целом. Если оценивать концептуальнее - что произошло на самом деле?

- Президент Российской Федерации в войне против Украины начал второй акт с целью физически уничтожить это государство и общество. В то же время второй акт войны означает и новый акт в конфронтации со структурами, представляющими западную цивилизацию и поддерживающими глобальный порядок - Евросоюзом и НАТО, при этом нужно держать в уме, что Россия безжалостную гибридную войну против Запада продолжает примерно с 2014 года.

Подготовка к этой войне происходила последовательно - во время второго срока полномочий Путина, с 2004 по 2008 год, российское общество начали целенаправленно приучать к мысли, что Россию окружена уникальным историческим образованием, поэтому она может не соблюдать созданные Западом правила, в частности, может создать свою версию "суверенной демократии", и что вдоль границ государства простирается враждебный и опасный мир, который полагается только презирать и ненавидеть, и от которого нужно держаться на расстоянии, или же этот порядок нужно сломать, уничтожить, изменить.