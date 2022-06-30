В четверг, 30 июня, на внеочередном заседании городского собрания Кохтла-Ярве был утвержден новый состав горуправы. Посты вице-мэров потеряли центристки Рийна Иванова и Людмила Янченко.
Рийна Иванова и Людмила Янченко потеряли посты вице-мэров Кохтла-Ярве
Рийна Иванова и Людмила Янченко потеряли посты вице-мэров Кохтла-Ярве
Решение, за которое проголосовали 14 депутатов из 25, вступит в силу 8 июля. С этого дня в Кохтла-Ярве будет не пять вице-мэров, а три, передает rus.err.ee.
Свои должности сохранили Виталий Бородин (хозяйственные вопросы), Эвелин Данилов (социальные вопросы) и Кристийне Агу (вопросы образования и культуры).
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