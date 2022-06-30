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Рийна Иванова и Людмила Янченко потеряли посты вице-мэров Кохтла-Ярве

rus.postimees.ee
Рийна Иванова и Людмила Янченко потеряли посты вице-мэров Кохтла-Ярве
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Людмила Янченко в своем рабочем кабинете.
Людмила Янченко в своем рабочем кабинете. Фото: Николай Андреев

В четверг, 30 июня, на внеочередном заседании городского собрания Кохтла-Ярве был утвержден новый состав горуправы. Посты вице-мэров потеряли центристки Рийна Иванова и Людмила Янченко.

Решение, за которое проголосовали 14 депутатов из 25, вступит в силу 8 июля. С этого дня в Кохтла-Ярве будет не пять вице-мэров, а три, передает rus.err.ee.

Свои должности сохранили Виталий Бородин (хозяйственные вопросы), Эвелин Данилов (социальные вопросы) и Кристийне Агу (вопросы образования и культуры).

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