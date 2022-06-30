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Спасательный департамент ищет советника по убежищам: размер зарплаты вызвал вопросы

Уве Гнадентайх
, журналист
Спасательный департамент ищет советника по убежищам: размер зарплаты вызвал вопросы
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13 июня вход на парковку под площадью Вабадузе в центре Таллинна был обозначен знаком места для укрытия.
13 июня вход на парковку под площадью Вабадузе в центре Таллинна был обозначен знаком места для укрытия. Фото: Sander Ilvest

Спасательный департамент ищет советника по убежищам, в задачи которого будет входить развитие сферы убежищ, подготовка и картирование убежищ по всей стране, а также сотрудничество с владельцами убежищ.

Место работы предпочтительно Таллинн. «Задача советника по убежищам — выстроить сферу, которой не занимались несколько десятков лет, и сделать это нужно очень быстро. Уровень зарплаты — это уровень зарплаты топ-специалиста Спасательного департамента, финансирование идет из дополнительного бюджета, принятого весной», — пояснила руководитель отдела готовности к чрезвычайным ситуациям Спасательного департамента Туули Ряйм.

Кандидат в советники по убежищам должен иметь высшее образование, очень хорошие устные и письменные знания эстонского языка, полезным будет знание английского языка, и он должен уметь

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