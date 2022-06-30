Спасательный департамент ищет советника по убежищам: размер зарплаты вызвал вопросы

Место работы предпочтительно Таллинн. «Задача советника по убежищам — выстроить сферу, которой не занимались несколько десятков лет, и сделать это нужно очень быстро. Уровень зарплаты — это уровень зарплаты топ-специалиста Спасательного департамента, финансирование идет из дополнительного бюджета, принятого весной», — пояснила руководитель отдела готовности к чрезвычайным ситуациям Спасательного департамента Туули Ряйм.