Обстрел жилого дома в Чернигове: российский танкист признал вину

Пенсионер Владимир К. рассказал суду, как после обеда 26 февраля скрывался от обстрелов в частном секторе. "Уже после того, как все стихло, я пошел посмотреть, чисто из любопытства. На дороге увидел танк, возле него сидели уже пленные солдаты", - рассказал он. В одном из солдат он узнал в зале суда Михаила Куликова. Другим, жаловавшимся на контузию, был, очевидно, Леонид Щеткин. По информации прокуратуры, российского майора уже освободили в рамках обмена пленными.

После того, как российский танк подбили, Куликов и Щеткин пытались скрыться на дворе рядом с дорогой. 69-летняя Елена С. рассказала суду, как скрывалась от обстрелов у соседей, а после их завершения вернулась домой, "чтобы закрыть кур". В сарае она наткнулась на двух мужчин. "Сидят двое парней не наших, еще и пистолет на меня направили. Я дверь закрыла и убегать. Быстро позвонила нашим солдатам, те уже через полчаса их забрали", - вспоминала она. Узнать в Куликове одного из мужчин из сарая женщина не смогла.

Разбирательство затянется

30 июня в суде также успели допросить представительницу компании "Форест-3", которой принадлежало большинство квартир в поврежденном доме. Впрочем, она лишь подтвердила, что здание было гражданским объектом и не использовалось военными.