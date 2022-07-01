При назначении прожиточного пособия теперь учитывают и выплаты по жилищному кредиту

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальных дел. По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, это изменение вводится с целью улучшения условий жизни малообеспеченных семей, если из-за финансовых трудностей они рискуют потерять жилье. «В изменившейся экономической ситуации мы должны всячески помогать своему народу и поддерживать возможность людей справляться с повседневными трудностями».

В 2021 году местные самоуправления выплачивали прожиточное пособие 9806 домохозяйствам. В общей сложности его получали 16 508 человек, что составляет 1,2% населения Эстонии. Согласно прогнозу, в связи с вышеупомянутым изменением количество получателей прожиточного пособия увеличится примерно на 900 домохозяйств. Изменением смогут воспользоваться и лица, уже сейчас получающие пособия.

Центр информационных систем сферы здравоохранения и социального обеспечения (TEHIK) разработал новую функциональность регистра данных социальных услуг и пособий (STAR), позволяющую учитывать расходы на жилищный кредит при назначении прожиточного пособия. Регистр является одним из главных рабочих инструментов социальных работников органов местного самоуправления.

«Разработанное в сжатые сроки ИТ-решение позволяет произвести необходимые определения прожиточного пособия подсчеты с учетом выплаты жилищного кредита», – сказала Карин Ритс, руководитель проекта STAR, и добавила, что TEHIK планирует в ближайшие месяцы развивать техническое решение.

«Мы хотим, чтобы в будущем это была удобная среда как для местных самоуправлений, так и для обычных пользователей. Надеемся, что полноценное решение будет готово к началу нового года», - сказала она.