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Чилийское ралли хотят вновь вернуть в календарь чемпионата мира

rus.postimees.ee
Чилийское ралли хотят вновь вернуть в календарь чемпионата мира
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Отт Тянак и Мартин Ярвеоя, 2019, ралли в Чили, победа.
Отт Тянак и Мартин Ярвеоя, 2019, ралли в Чили, победа. Фото: Andre Lavadinho

Ралли в рамках чемпионата мира в Чили проводилось лишь однажды – тогда, в 2019 году, триумф праздновали Отт Тянак и Мартин Ярвеоя (команда Toyota).

В 2020 году гонка была отменена из-за беспорядков, а в 2021-м проведению этапа помешала пандемия коронавируса.

Сейчас наступило время, когда организаторы гонок, которые хотят внести свои мероприятия в календарь чемпионата мира, должны сообщить об этом FIA. Помимо Чили, вернуть хотят и ралли Аргентины, которое последний раз проводилось также в 2019 году.

Главный организатор ралли Чили Фелипе Орта сказал, что, хотя он пока о деталях говорить не может, у Чили хорошая позиция.

«Мы в шаге от подписания договора с WRC», - сказал он.

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