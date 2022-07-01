Чилийское ралли хотят вновь вернуть в календарь чемпионата мира

В 2020 году гонка была отменена из-за беспорядков, а в 2021-м проведению этапа помешала пандемия коронавируса.

Сейчас наступило время, когда организаторы гонок, которые хотят внести свои мероприятия в календарь чемпионата мира, должны сообщить об этом FIA. Помимо Чили, вернуть хотят и ралли Аргентины, которое последний раз проводилось также в 2019 году.

Главный организатор ралли Чили Фелипе Орта сказал, что, хотя он пока о деталях говорить не может, у Чили хорошая позиция.