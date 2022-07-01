Фантастический Дуплантис преодолел высоту, которую во внешних условиях еще никто не покорил

Дюплантис вышел на соревнования явным фаворитом, и не разочаровал болельщиков. Он был единственным спортсменом, который в сильнейшей конкуренции преодолел шестиметровую отметку и обеспечил себе победу уже на высоте 6,03.

Поскольку это уже был рекорд соревнований, Дюплантис позволил себе выставить планку на высоту 6,16, что стало бы лучшим результатом, когда-либо достигнутым на открытом воздухе. Первая попытка не удалась, но вторая оказалась намного успешнее и при сумасшедшей поддержке болельщиков он покорил рекордную отметку в 6,16 м.