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Фантастический Дуплантис преодолел высоту, которую во внешних условиях еще никто не покорил

rus.postimees.ee
Фантастический Дуплантис преодолел высоту, которую во внешних условиях еще никто не покорил
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Арман Дуплантис.
Арман Дуплантис. Фото: ALEKSANDRA SZMIGIEL

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис вновь продемонстрировал свое совершенство в прыжках с шестом. На прошедших на родине соревнованиях он взял отметку в 6,16 м – это лучший результат во внешних условиях за все времена.

Дюплантис вышел на соревнования явным фаворитом, и не разочаровал болельщиков. Он был единственным спортсменом, который в сильнейшей конкуренции преодолел шестиметровую отметку и обеспечил себе победу уже на высоте 6,03.

Поскольку это уже был рекорд соревнований, Дюплантис позволил себе выставить планку на высоту 6,16, что стало бы лучшим результатом, когда-либо достигнутым на открытом воздухе. Первая попытка не удалась, но вторая оказалась намного успешнее и при сумасшедшей поддержке болельщиков он покорил рекордную отметку в 6,16 м.

Официальный мировой рекорд все же не засчитали, поскольку 22-летний легкоатлет в этом году сумел преодолеть отметку в 6,20 (в помещении). Любопытно, что 6,16 стало рекордом Швеции, поскольку национальные рекорды замеряются отдельно как во внутренних, так и внешних условиях.

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