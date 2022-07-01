Как защитить свой дом в жаркие летние дни, когда хочется оставить окна и двери открытыми для проветривания?

В жаркую погоду нет ничего необычного в том, что вы хотите проветрить свой дом и, уходя, специально или совершенно случайно оставляете окна в режиме проветривания. Однако открытые окна – это зеленый свет для воров, которые в таком случае будут действовать без колебаний. По данным полиции, чаще всего злоумышленники проникают в дома именно через открытые окна.

Лучший способ препятствовать взлому, когда окна приоткрыты на проветривание, – это охранная система, которая сразу же сообщит о попытке проникновения в помещение. «В наши дни можно установить датчик на оконной раме так, чтобы активировать охрану можно было даже в том случае, если окно оставлено на проветривание. Как только вор откроет окно, сработает сигнал тревоги», – объяснил руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.

Всего несколько недель назад в многоквартирном доме в центре Таллинна произошел случай, когда вор среди ночи пытался взломать окно, оставленное на проветривание. «К счастью, владелец квартиры проснулся от шума, злоумышленник испугался и убежал. Но очевидно, что этот испуг не помешает ему проникнуть в какое-либо другое жилище», – добавил Тууль.

Советы, которые помогут обеспечить безопасность

1. Запирайте входную дверь, даже когда вы дома.

2. Уходя из дома или ложась спать, закрывайте окна и запирайте двери.

3. Прежде чем уйти из дома, убедитесь, что ваше имущество находится в безопасном месте (велосипеды и газонокосилка – в сарае, беспроводной пульт от автомобиля – в футляре).

4. Предотвращать кражи помогает охранное оборудование и услуги охранной фирмы.

5. Не распространяйте информацию о том, что вы вдали от дома.