Ущерб здоровью из-за вакцины: Больничная касса выплатила первые компенсации

Большинство поданных заявлений поступило в Больничную кассу через портал пациента www.digilugu.ee, но, к сожалению, некоторые заявления, поступившие в Больничную кассу, не были заполнены должным образом. Больничная касса рекомендует независимо от того, подается ли заявление с помощью портала пациента, по электронной почте или через письмо, проверить, заполнены ли все необходимые поля данных, ответить на вопросы и приложить все необходимые документы. Важным моментом в заявлении является, например, согласие человека с тем, что Больничная касса и Лекарственный департамент будут заниматься просмотром медицинской документации заявителя. Без данного согласия процесс рассмотрения заявления усложняется, и человек сам должен предоставить всю необходимую медицинскую информацию вместе с заявлением.