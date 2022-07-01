Фото: в Виймси ждет покупателя прелестная дача

В деревне Метсакасти в Виймси выставлена на продажу одноэтажная дача постройки 1987 года. Построенное для летнего проживания строение сейчас можно использовать круглогодично. Дом площадью 60,3 м2 вместе с земельным участком площадью 885 м2 продается за 199 900 евро.

Фото: KV.EE

В доме установлены жестяная крыша и двухкамерные стеклопакеты. Несущая конструкция здания деревянная, а фасад обшит досками. В доме есть кухня, гостиная с камином, спальня, санузел и терраса. Во дворе - баня и сарай. Дом отапливается камином, поддерживают тепло полы с электроподогревом.

Фото: KV.EE