Совет Союза работников образования Эстонии на этой неделе решил, что если создающаяся сейчас коалиция не повысит с нового года учителям зарплату до давно обещанных 120 процентов от средней, учителя Эстонии осенью выйдут на забастовку.
Учителя грозятся устроить забастовку, если им не повысят зарплаты
По словам руководителя союза Реэмо Вольтри, стремительный рост цен толкает учителей Эстонии к нищете, школы страны могут остаться без высококвалифицированных учителей.
«Последние годы из школ уходит учителей больше, чем приходит. И без того высокий процент учителей старше среднего возраста растет с каждым годом, более 90% учителей страдают от перегрузок. Нынешний всплеск цен и предстоящая нелегкая для семейных бюджетов зима не оставляют учителям иного выборы, как решительно выступить в защиту своих прав», - подчеркнул Вольтри.
Союз работников образования Эстонии направил предупреждение о возможной забастовке и участникам нынешних переговоров о новой коалиции. «Как недавно указали ведущие предприниматели из различных секторов экономики — Хандо Суттер, Гуйдо Пярнитс и Мартин Виллиг, низкая зарплата учителей и отсутствие притока свежих кадров грозят развитию экономики Эстонии и ставят под сомнение способность государства предлагать населению нужные услуги. Сохранение зарплаты учителей ниже уровня 120 процентов от средней по стране приведет государство к банкротству», - предупредил Вольтри. По его словам, об этом учителя предупредили и участников создающейся коалиции.