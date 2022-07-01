Учителя грозятся устроить забастовку, если им не повысят зарплаты

По словам руководителя союза Реэмо Вольтри, стремительный рост цен толкает учителей Эстонии к нищете, школы страны могут остаться без высококвалифицированных учителей.

«Последние годы из школ уходит учителей больше, чем приходит. И без того высокий процент учителей старше среднего возраста растет с каждым годом, более 90% учителей страдают от перегрузок. Нынешний всплеск цен и предстоящая нелегкая для семейных бюджетов зима не оставляют учителям иного выборы, как решительно выступить в защиту своих прав», - подчеркнул Вольтри.