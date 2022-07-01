Украина начала значительный экспорт электроэнергии в ЕС. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении, размещенном в Telegram в четверг, 30 июня.

"Сегодня произошел еще один значительный шаг в нашем сближении с Европейским Союзом", - отметил Зеленский, уточнив, что электричество поступает в Румынию. "И это только первый этап, мы готовимся расширить поставки", - добавил он.

Обеспечение безопасности Европы

Украинский лидер подчеркнул, что речь идет не только об экспортном доходе для Украины, но и об обеспечении безопасности всей Европы. Политик напомнил, что Киев присоединился к европейской энергосистеме после начала войны.

С 16 марта Украина и Молдова являются частью энергетической системы континентальной Европы. О пробной синхронизации сообщила три месяца назад Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).