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Украина начала значительный экспорт электроэнергии в ЕС

Deutsche Welle
Украина начала значительный экспорт электроэнергии в ЕС
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Lilli Tölp

Электроэнергия из Украины поступает в Румынию, сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, речь идет не только об экспортном доходе для Украины, но и об обеспечении безопасности всей Европы.

Украина начала значительный экспорт электроэнергии в ЕС. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении, размещенном в Telegram в четверг, 30 июня.

"Сегодня произошел еще один значительный шаг в нашем сближении с Европейским Союзом", - отметил Зеленский, уточнив, что электричество поступает в Румынию. "И это только первый этап, мы готовимся расширить поставки", - добавил он.

Обеспечение безопасности Европы

Украинский лидер подчеркнул, что речь идет не только об экспортном доходе для Украины, но и об обеспечении безопасности всей Европы. Политик напомнил, что Киев присоединился к европейской энергосистеме после начала войны.

С 16 марта Украина и Молдова являются частью энергетической системы континентальной Европы. О пробной синхронизации сообщила три месяца назад Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

Сближение энергосистем Украины и Европы началось еще в 2017 году. В развитие украинских сетей и электростанций было вложено около 700 млн евро. Изначально завершение процесса планировалось на 2023 год, однако в итоге отсоединение украинских энергосистем от российских и белорусских удалось произвести в феврале этого года.

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