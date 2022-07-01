Эксперты: с чего нужно начинать строительство дома

Определите бюджет

Прежде, чем выбирать участок и заказывать проект дома, определите максимальную стоимость всего предприятия. «При составлении бюджета следует максимально детально продумать расходы и учитывать также, что цены на строительные материалы постоянно растут, – сказал исполнительный директор Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ. – Сейчас банки рекомендуют рассчитывать на то, что конечная стоимость может оказаться на 30% больше, поэтому подумайте, помогут ли сбережения или имеющееся имущество при необходимости обеспечить дополнительное финансирование».

Отдельно при составлении бюджета следует определить максимальную стоимость земельного участка. «Жилищный кредит на строительство дома выдают с условием, что участок уже есть либо клиент находит другую возможность финансирования покупки земли. Как правило, за счет жилищного кредита покупку земельного участка не финансируют», – объяснил Уйбомяэ.

Уточните, каковы ваши возможности получения кредита

После определения бюджета станет понятно, в каком размере требуется банковское финансирование. Доля самофинансирования при получении банковского кредита при этом зависит от того, где находится земельный участок. В городах самофинансирование обычно ниже и составляет 10–15%. Чем дальше от центра вы планируете строить дом, тем более высокой доли самофинансирования ожидают банки – за пределами городов она может составлять около 30% от общей стоимости проекта.