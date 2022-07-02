В Хааберсти снова ищут самый красивый сад района

По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова, целью конкурса является выделить самые красивые, ухоженные и самобытные сады и дворы района и наградить их собственников. «Красивые сады и дворы являются украшениями города, радуя глаз, вдохновляя и воодушевляя других», — сказал старейшина района.

Для участия в конкурсе необходимо прислать не менее трех фотографий своего сада, зоны отдыха или другой интересной садовой идеи на адрес электронной почты Haabersti@tallinnlv.ee. Помимо фотографий необходимо написать, где находится сад, имя и номер телефона конкурсанта. Для выставления на конкурс не своего сада нужно получить согласие собственника недвижимости.

Самый красивый сад выберет из числа представленных кандидатов комиссия, которая оценит общее благоустройство сада, озеленение, впечатление от пространства, а также малые формы, такие как ограды, ворота, освещение и т. д. Также будут оцениваться стильность, оригинальность и находчивость.