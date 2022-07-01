Пт, 1.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

В Клайпеду поступили запасы газа для Эстонии на сентябрь

rus.postimees.ee
В Клайпеду поступили запасы газа для Эстонии на сентябрь
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
В Клайпеду поступили запасы газа для Эстонии на сентябрь
В Клайпеду поступили запасы газа для Эстонии на сентябрь Фото: Eesti Gaas

Вчера вечером норвежский газовый танкер Arctic Princess доставил в литовский порт Клайпеды очередную партию закупленного Eesti Gaas сжиженного природного газа (LNG). Это уже третья подряд крупная поставка газа, которая обеспечит газоснабжение потребителей до конца сентября.

«В сегодняшней ситуации клиенты Eesti Gaas могут быть спокойны – мы активно занимаемся созданием новых цепочек поставок LNG и обеспечением безопасности поставок. Сегодня мы работаем над объемами на осень и зиму, а также – как и весь газовый рынок и клиенты – ждем завершения строительства LNG-терминала в Палдиски», - сказал председатель правления Eesti Gaas Маргус Каасик.

«Газовый рынок в настоящее время резко разворачивается в сторону LNG – страны поддерживают строительство терминалов, а продавцы ищут новых долгосрочных поставщиков. Переход на LNG вполне осуществим, и газ остается лучшим возобновляемым источником энергии, как это официально признает и Европейский союз», - отметил Каасик.

Как и в случае состоявшихся в мае и июне поставок, Eesti Gaas закупила LNG в сотрудничестве с польской государственной газовой и энергетической компанией PGNiG. В ближайшие дни на плавучем терминале Independence будет осуществляться бункеровка LNG, после чего газ будет поступать в Эстонию по литовским и латвийским трубопроводам. Ходящий под норвежским флагом построенный в 2006 году Arctic Princess имеет длину 288 метров и ширину 49 метров.

Компания Eesti Gaas начала использовать малый клайпедский LNG-терминал в Литве еще в 2017 году. В 2019 году был подписан договор с Klaipedos Nafta, после чего началась закупка LNG и его перекачка в газовую сеть посредством плавучего терминала Independence. Кроме того, компания уже много лет поставляет автоцистерны с LNG из разных стран – для бункеровки судов и для промышленных потребителей, находящихся вне газовой сети.

Eesti Gaas поставляет клиентам природный газ по трубам, а также в виде сжатого (CNG) и сжиженного природного газа (LNG), и управляет крупнейшей газораспределительной сетью страны. Предприятие активно развивает портфель возобновляемой энергии, производя и продавая солнечную энергию и «зеленый» газ (биометан). В Финляндии, Латвии, Литве и Польше Eesti Gaas действует под брендом Elenger. У концерна 50 000 клиентов и 240 работников.

Ключевые слова
Наверх