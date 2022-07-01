Видео ⟩ В Клайпеду поступили запасы газа для Эстонии на сентябрь

«В сегодняшней ситуации клиенты Eesti Gaas могут быть спокойны – мы активно занимаемся созданием новых цепочек поставок LNG и обеспечением безопасности поставок. Сегодня мы работаем над объемами на осень и зиму, а также – как и весь газовый рынок и клиенты – ждем завершения строительства LNG-терминала в Палдиски», - сказал председатель правления Eesti Gaas Маргус Каасик.

«Газовый рынок в настоящее время резко разворачивается в сторону LNG – страны поддерживают строительство терминалов, а продавцы ищут новых долгосрочных поставщиков. Переход на LNG вполне осуществим, и газ остается лучшим возобновляемым источником энергии, как это официально признает и Европейский союз», - отметил Каасик.

Как и в случае состоявшихся в мае и июне поставок, Eesti Gaas закупила LNG в сотрудничестве с польской государственной газовой и энергетической компанией PGNiG. В ближайшие дни на плавучем терминале Independence будет осуществляться бункеровка LNG, после чего газ будет поступать в Эстонию по литовским и латвийским трубопроводам. Ходящий под норвежским флагом построенный в 2006 году Arctic Princess имеет длину 288 метров и ширину 49 метров.

Компания Eesti Gaas начала использовать малый клайпедский LNG-терминал в Литве еще в 2017 году. В 2019 году был подписан договор с Klaipedos Nafta, после чего началась закупка LNG и его перекачка в газовую сеть посредством плавучего терминала Independence. Кроме того, компания уже много лет поставляет автоцистерны с LNG из разных стран – для бункеровки судов и для промышленных потребителей, находящихся вне газовой сети.