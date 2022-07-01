Старейшина Кесклинна Моника Хауканымм вручила грамоты победителям конкурса «Самый красивый сад Старого города». Первого места удостоился сад на Мюйривахе, 31, второе место занял двор на Мюйривахе, 20, а третье - сад на Вайму, 2.
Фото: выбраны лучшие сады Старого города!
«Надеемся, что проведение такого конкурса в сотрудничестве с Обществом Старого города и журналом Kodukiri в рамках Дней Старого города станет ежегодной традицией, и с каждым годом будет открываться все больше дворов и садов», — сказала Моника Хауканымм. — Несомненно, за запертыми воротами Старого города прячется множество прелестных таинственных садов, которые дарят наслаждение человеческим глазам и природное богатство».
«Призываю собственников делиться этой красотой во время Дней Старого города, показывая волшебство проживания в Старом городе. Многие посетители праздника выражали желание заглянуть в прекрасные таинственные дворы Старого города, и с помощью конкурса мы пытаемся побудить жителей приоткрыть ворота», — добавила старейшина.
Управа Кесклинна наградила победителей денежным призами – 1000 евро первому, 500 второму и 250 третьему месту. Журнал Kodukiri подарил победителю полугодовую подписку на журнал, а также, расскажет историю сада-победителя и поделится его фотографиями в июльском номере.
Выбор самого красивого сада был проведен путем объединения результатов обсуждения жюри и народного голосования. Проголосовать можно было на странице журнала в Фейсбуке, оценив сады по фотографиям, а также по впечатлениям после посещения дворов.