Фото: выбраны лучшие сады Старого города!

«Надеемся, что проведение такого конкурса в сотрудничестве с Обществом Старого города и журналом Kodukiri в рамках Дней Старого города станет ежегодной традицией, и с каждым годом будет открываться все больше дворов и садов», — сказала Моника Хауканымм. — Несомненно, за запертыми воротами Старого города прячется множество прелестных таинственных садов, которые дарят наслаждение человеческим глазам и природное богатство».

Мюйривахе, 31. Фото: Erakogu

«Призываю собственников делиться этой красотой во время Дней Старого города, показывая волшебство проживания в Старом городе. Многие посетители праздника выражали желание заглянуть в прекрасные таинственные дворы Старого города, и с помощью конкурса мы пытаемся побудить жителей приоткрыть ворота», — добавила старейшина.

Управа Кесклинна наградила победителей денежным призами – 1000 евро первому, 500 второму и 250 третьему месту. Журнал Kodukiri подарил победителю полугодовую подписку на журнал, а также, расскажет историю сада-победителя и поделится его фотографиями в июльском номере.