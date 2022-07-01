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СМИ: мантию Мохаммеда Али с "Боя века" выставили на аукцион

rus.postimees.ee
СМИ: мантию Мохаммеда Али с "Боя века" выставили на аукцион
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Мохаммед Али.
Мохаммед Али. Фото: Action Images

Знаменитая мантия, в которой боксер Мохаммед Али вышел на "Бой века" против Джо Фрейзера, выставлена на аукцион, ее начальная цена составит 969 тысяч долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Помимо малиново-красной мантии с белой отделкой и именем боксера на спине на аукцион также будет выставлена бархатная молитвенная шапочка, в которой боксер посещал мечеть перед третьим боем против Фрейзера. Ее цена, как ожидается, будет близка к стоимости мантии. Обе вещи входят в коллекцию американского бизнесмена Троя Кинунена. Аукцион должен пройти в Далласе (Техас, США) 21 июля.

"Бой века" прошел 8 марта 1971 года в "Мэдисон-Сквер-Гарден" в Нью-Йорке. Али и Фрейзер подошли к поединку в статусе непобежденных боксеров. Победу единогласным решением судей по итогам 15 раундов одержал Фрейзер. Шоу вызвало большой ажиотаж, его посмотрели около 300 миллионов человек. 28 января 1974 года Али взял у Фрейзера реванш, также добившись победы по очкам. Третий и последний бой между боксерами прошел 1 октября 1975 года и вошел в историю под названием "Триллер в Маниле", победу в нем одержал Али техническим нокаутом в 14-м раунде.

Мохаммед Али является одним из самых известных в истории боксеров-профессионалов, чемпионом Олимпийских игр 1960 года, абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе (1964-1966, 1974-1978), пятикратным обладателем титула "Боксер года" и звания "Боксер десятилетия". За свою карьеру американский боксер провел 61 бой, одержав 56 побед (37 из них — нокаутом). Мохаммед Али скончался в 2016 году в возрасте 74 лет.

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