Союз: деньги на топливо есть только у жителей двух уездов

Более подробный анализ показателей продаж в регионах показывает, что снижение объемов продаж по всей Эстонии было неравномерным. В большей степени потребление людей сократилось в районах, где доходы населения ниже, отмечают в Эстонском союзе топливных компаний.

«В Эстонии потребляется от 18 до 29 миллионов литров автомобильного бензина в календарный месяц, примерно половина от этого объема приходится на Харьюмаа. Если посмотреть на изменения продаж автомобильного бензина за последние несколько месяцев по уездам, то только в Харьюмаа и Пярнумаа объемы продаж автомобильного бензина не уменьшились по сравнению с 2021 годом», — объясняет исполнительный директор Эстонского союза топливных компаний Март Раамат.

«Данные о продажах за май показывают, что больше всего – на 13-14 процентов – потребление упало в трех уездах с самым низким средним доходом – Ида-Вирумаа, Валгамаа и Вырумаа. Понятно, что рекордные цены на заправках больнее всего бьют по людям с низкими доходами», - сказал он.

По словам представителя топливного сектора, в летние месяцы продажи автомобильного бензина увеличиваются примерно на пятую часть, также существенное влияние на объемы потребления оказывает погода. «В хорошую погоду люди уезжают за город, чтобы больше отдыхать — летняя лихорадка, последовавшая за Ивановым днем, определенно способствовала перемещению людей», - отметил он.