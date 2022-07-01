Данные по продажах моторного топлива за июнь свидетельствуют о продолжении нисходящей тенденции – за первые две недели прошедшего месяца было заправлено на 9% меньше автомобильного бензина, чем за аналогичный период прошлого года.
Союз: деньги на топливо есть только у жителей двух уездов
Более подробный анализ показателей продаж в регионах показывает, что снижение объемов продаж по всей Эстонии было неравномерным. В большей степени потребление людей сократилось в районах, где доходы населения ниже, отмечают в Эстонском союзе топливных компаний.
«В Эстонии потребляется от 18 до 29 миллионов литров автомобильного бензина в календарный месяц, примерно половина от этого объема приходится на Харьюмаа. Если посмотреть на изменения продаж автомобильного бензина за последние несколько месяцев по уездам, то только в Харьюмаа и Пярнумаа объемы продаж автомобильного бензина не уменьшились по сравнению с 2021 годом», — объясняет исполнительный директор Эстонского союза топливных компаний Март Раамат.
«Данные о продажах за май показывают, что больше всего – на 13-14 процентов – потребление упало в трех уездах с самым низким средним доходом – Ида-Вирумаа, Валгамаа и Вырумаа. Понятно, что рекордные цены на заправках больнее всего бьют по людям с низкими доходами», - сказал он.
По словам представителя топливного сектора, в летние месяцы продажи автомобильного бензина увеличиваются примерно на пятую часть, также существенное влияние на объемы потребления оказывает погода. «В хорошую погоду люди уезжают за город, чтобы больше отдыхать — летняя лихорадка, последовавшая за Ивановым днем, определенно способствовала перемещению людей», - отметил он.
По словам Раамата, в этом году эстонцам пришлось совершать поездки на Иванов день с ценами на топливо на уровне самых высоких в Европе. «Официальная ценовая информация Еврокомиссии за 20 июня показала, что цены на автомобильный бензин были выше, чем в Эстонии, в пиковую неделю летнего автомобильного сезона только в Финляндии, Дании, Греции и Нидерландах. К сожалению, топливный сектор также не в состоянии вытащить кролика из шляпы и предложить людям более выгодные цены — по налогообложению автомобильного бензина в Эстонии он находится на четвертом месте в Европейском союзе», — указал Раамат на крайность эстонской топливной налоговой политики.
По словам Марта Раамата, Эстония — одна из немногих стран, которая не предприняла никаких шагов, чтобы смягчить воздействие взрывного роста цен на потребителей топлива. «К сожалению, наше правительство последние три месяца анализирует влияние высоких цен на топливо и возможности их снижения. Данные показывают, что больше всего от этой нерешительности страдают люди с более низкими доходами, а из-за бездействия правительства отец семейства в Валгамаа вынужден платить за автомобильный бензин больше, чем в Бельгии, Франции или Люксембурге», — заявил Раамат.
По оценке топливного сектора, в ближайшие месяцы кроме людей потери начнет нести и государственный бюджет. «Уже сегодня мы видим, что часть людей из приграничных районов уже заправляется в Латвии. Поскольку в июле у южных соседей было отменено требование добавлять биоприсадки в топливо, разница в цене с Эстонией возрастет еще больше, а налоги снова пойдут в Латвию в больших количествах. Сейчас самое время перестать вводить людей в заблуждение и начать принимать реальные решения», - призвал Раамат правительство к действию.