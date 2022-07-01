Министр образования и науки Лийна Керсна (ПР) объявила вчера о своей отставке, хотя и призналась, что ее пребывание в должности не должно было заканчиваться таким образом, пишет Postimees.
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Лийна Керсна хотела бы продолжить работу в Рийгикогу и решать вопросы, связанные с образованием
Лийна Керсна хотела бы продолжить работу в Рийгикогу и решать вопросы, связанные с образованием
Вчера государственная прокуратура возбудила уголовное дело по расследованию обстоятельств договора о закупках, подписанного Министерством образования и науки в октябре прошлого года. Хотя никому не было предъявлено никаких обвинений в совершении преступления, постоянные отчеты министра образования и науки Лийны Керсна (RE) подошли к концу, так как она пообещала уйти в отставку на основе уголовного процесса.
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