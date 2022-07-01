Лийна Керсна хотела бы продолжить работу в Рийгикогу и решать вопросы, связанные с образованием

Вчера государственная прокуратура возбудила уголовное дело по расследованию обстоятельств договора о закупках, подписанного Министерством образования и науки в октябре прошлого года. Хотя никому не было предъявлено никаких обвинений в совершении преступления, постоянные отчеты министра образования и науки Лийны Керсна (RE) подошли к концу, так как она пообещала уйти в отставку на основе уголовного процесса.

«Мы работали и выполняли свои задачи в министерстве, зная, что решения, которые мы приняли вместе, законны и соответствуют Закону о государственных закупках», — сказала Керсна, объявившая вчера о своем плане ухода с должности. В законе указано, что в чрезвычайных и неотложных ситуациях можно проводить необъявленные переговоры о закупках с одним предпринимателем. «Поскольку на обеспечение школ экспресс-тестами оставалось всего несколько дней, в тот момент мы решили, что законодатель предусмотрел возможность для таких ситуаций. Аудиторское заключение Министерства финансов также подтверждает, что, по их мнению, мы действовали в правильном направлении», — пояснила министр, планирующая вести с прокуратурой разностороннее сотрудничество.