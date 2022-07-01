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Лийна Керсна хотела бы продолжить работу в Рийгикогу и решать вопросы, связанные с образованием

Аймар Алтосаар Брита-Мария Алас
Лийна Керсна хотела бы продолжить работу в Рийгикогу и решать вопросы, связанные с образованием
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Как только премьер-министр вернется из Мадрида, Лийна Керсна передаст свое заявление об отставке.
Как только премьер-министр вернется из Мадрида, Лийна Керсна передаст свое заявление об отставке. Фото: Foto: Eero Vabamägi

Министр образования и науки Лийна Керсна (ПР) объявила вчера о своей отставке, хотя и призналась, что ее пребывание в должности не должно было заканчиваться таким образом, пишет Postimees.

Вчера государственная прокуратура возбудила уголовное дело по расследованию обстоятельств договора о закупках, подписанного Министерством образования и науки в октябре прошлого года. Хотя никому не было предъявлено никаких обвинений в совершении преступления, постоянные отчеты министра образования и науки Лийны Керсна (RE) подошли к концу, так как она пообещала уйти в отставку на основе уголовного процесса.

«Мы работали и выполняли свои задачи в министерстве, зная, что решения, которые мы приняли вместе, законны и соответствуют Закону о государственных закупках», — сказала Керсна, объявившая вчера о своем плане ухода с должности. В законе указано, что в чрезвычайных и неотложных ситуациях можно проводить необъявленные переговоры о закупках с одним предпринимателем. «Поскольку на обеспечение школ экспресс-тестами оставалось всего несколько дней, в тот момент мы решили, что законодатель предусмотрел возможность для таких ситуаций. Аудиторское заключение Министерства финансов также подтверждает, что, по их мнению, мы действовали в правильном направлении», — пояснила министр, планирующая вести с прокуратурой разностороннее сотрудничество.

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