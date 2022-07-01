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Попавший в центр скандала директор школы уходит в отставку

Андрес Тохвер
Попавший в центр скандала директор школы уходит в отставку
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«В итоге, я думаю, что это одна большая чепуха», - заявил Эльму Коппельман на заседании волостного совета по поводу аудита Fontes.
«В итоге, я думаю, что это одна большая чепуха», - заявил Эльму Коппельман на заседании волостного совета по поводу аудита Fontes. Фото: Andres Tohver

Во вторник Эльму Коппельман, который занимал должность директора в течение 35 лет, согласился уйти с поста руководителя Тапаской гимназии. Поводом для отставки стали обвинения, появившиеся в социальных сетях в феврале, после чего в конце марта управа волости Тапа начала служебную проверку.

Консалтинговая фирма Fontes, проводившая аудит по заказу волости, установила, что проблема в Тапаской гимназии заключается в том, что на учеников кричат, а также унижают их. Схема управления школой оказалась непонятной и слишком централизованной, люди делились на «своих» и «неправильных».

Хотя аудит Fontes напрямую не требовал ухода директора, его работа была оценена на 3,11 по пятибальной системе. Директору рекомендовали советника по развитию, то есть коуча. Вероятно, это было слишком для Коппельмана.

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