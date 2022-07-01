Во вторник Эльму Коппельман, который занимал должность директора в течение 35 лет, согласился уйти с поста руководителя Тапаской гимназии. Поводом для отставки стали обвинения, появившиеся в социальных сетях в феврале, после чего в конце марта управа волости Тапа начала служебную проверку.
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Попавший в центр скандала директор школы уходит в отставку
Попавший в центр скандала директор школы уходит в отставку
Консалтинговая фирма Fontes, проводившая аудит по заказу волости, установила, что проблема в Тапаской гимназии заключается в том, что на учеников кричат, а также унижают их. Схема управления школой оказалась непонятной и слишком централизованной, люди делились на «своих» и «неправильных».