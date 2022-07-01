Попавший в центр скандала директор школы уходит в отставку

Консалтинговая фирма Fontes, проводившая аудит по заказу волости, установила, что проблема в Тапаской гимназии заключается в том, что на учеников кричат, а также унижают их. Схема управления школой оказалась непонятной и слишком централизованной, люди делились на «своих» и «неправильных».