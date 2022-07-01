Правление Союза лыжного спорта Эстонии избрало исполнительным директором спортивной ассоциации бывшего лыжника Кристьяна Колла, сообщает rus.err.ee.
Союз лыжного спорта возглавил Кристьян Колл
Союз лыжного спорта возглавил Кристьян Колл
27-летний Колл завершил спортивную карьеру в этом году. Он начинал с лыжного двоеборья, а затем перешел в лыжные гонки, выступая в составе национальной сборной на международных соревнованиях различного уровня.
В Союзе лыжного спорта отметили, что задачей нового президента станет проведение необходимых изменений, чтобы эстонские спортсмены смогли успешно выступить на зимней Олимпиаде 2026 года в Италии.
"Я хочу в течение лета встретиться с как можно большим числом членов ассоциации, чтобы на основании обратной связи и целей до начала следующего зимнего сезона составить единую и четкую концепцию, как реализовать изменения и добиться реальных достижений", - сказал Колл.
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