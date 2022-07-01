Союз лыжного спорта возглавил Кристьян Колл

27-летний Колл завершил спортивную карьеру в этом году. Он начинал с лыжного двоеборья, а затем перешел в лыжные гонки, выступая в составе национальной сборной на международных соревнованиях различного уровня.

В Союзе лыжного спорта отметили, что задачей нового президента станет проведение необходимых изменений, чтобы эстонские спортсмены смогли успешно выступить на зимней Олимпиаде 2026 года в Италии.