В четверг, 30 июня, в Маарду открытие нового супермаркета Prisma вызвало настоящий ажиотаж среди местных жителей. Maardu Prisma – второй расположенный за пределами крупных городов супермаркет, открытый сетью в этом году.
Фото ⟩ Жара не помешала: открытие магазина Prisma в Маарду вызвало ажиотаж
По словам мэра Маарду Владимира Архипова, горожане очень ждали открытия продуктового магазина Prisma, ведь он славится широким выбором товаров и выгодной потребительской корзиной. «Появление Prisma в Маарду, конечно, обогатит привычное меню горожан качественными и разнообразными продуктами, которые можно приобрести только в этом магазине. Но важно не только это, а также и то, что для маардусцев это означает появление новых рабочих мест. Город развивается очень быстро, вместе с этим возрастает и потребность в рабочих местах, – сказал Архипов. – В Маарду приветствуются любые хорошие начинания!»
По словам регионального руководителя Prisma в Эстонии Теэму Кильпия, развитие Prisma набирает обороты, торговая сеть выходит за пределы крупных городов. В этом году магазины Prisma открылись в Маарду и Рапла, строится магазин Roo Prisma в Харку – он откроется уже в этом году. «Открыв супермаркет Prisma, мы создали в Маарду 29 новых рабочих мест и предложили горожанам новый выбор товаров по выгодным ценам», – сказал Кильпия.
При разработке ассортимента учитывались мнения жителей региона. «Для Prisma очень важны пожелания посетителей. Исходя из полученных отзывов, мы сосредоточились на зоне Food Market, в которой представлен широкий выбор мяса и рыбы, а также готовой кулинарной продукции. Свежие хлебобулочные изделия выпекаются в расположенной здесь же пекарне Fazer. Мы уделяем особое внимание безглютеновым и веганским продуктам», – сказал Кильпия. Он добавил, что посетители супермаркета могут оставлять свои отзывы на сайте Prisma и в отделе информации магазина.
К услугам клиентов Maardu Prisma также предлагаются аппарат для приготовления свежевыжатого апельсинового сока и современная кофемашина.
По словам директора по строительству фирмы Capital Mill - девелопера Maardu Prisma - Сильвера Неэмело, значимым приоритетом для предприятия является разработка экологичных решений. «Все здание спроектировано в соответствии с требованиями класса энергоэффективности А. При строительстве коммунальных систем использовались различные системы рекуперации энергии. Кроме того, мы планируем установить на крыше здания солнечную электростанцию, благодаря которой будем пользоваться зеленой энергией и уменьшим свой экологический след», – сказал Неэмело.
Помимо супермаркета Prisma в здании торгового центра расположены аптека Apotheka и два заведения общепита – MySushi и Chopsticks.
Maardu Prisma работает ежедневно с 7:00 до 23:00.
Жители Маарду также могут заказывать товары и в ePrisma. В этом случае следует выбрать в качестве обслуживающего магазина Lasnamäe Prisma.
Prisma Peremarket AS работает в Эстонии с 2000 года. С учетом Maardu Prisma сеть насчитывает 13 магазинов по всей Эстонии. Вместе с подразделением поддержки эти магазины обеспечивают работой примерно 900 человек.