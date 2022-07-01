Фото ⟩ Жара не помешала: открытие магазина Prisma в Маарду вызвало ажиотаж

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, горожане очень ждали открытия продуктового магазина Prisma, ведь он славится широким выбором товаров и выгодной потребительской корзиной. «Появление Prisma в Маарду, конечно, обогатит привычное меню горожан качественными и разнообразными продуктами, которые можно приобрести только в этом магазине. Но важно не только это, а также и то, что для маардусцев это означает появление новых рабочих мест. Город развивается очень быстро, вместе с этим возрастает и потребность в рабочих местах, – сказал Архипов. – В Маарду приветствуются любые хорошие начинания!»

По словам регионального руководителя Prisma в Эстонии Теэму Кильпия, развитие Prisma набирает обороты, торговая сеть выходит за пределы крупных городов. В этом году магазины Prisma открылись в Маарду и Рапла, строится магазин Roo Prisma в Харку – он откроется уже в этом году. «Открыв супермаркет Prisma, мы создали в Маарду 29 новых рабочих мест и предложили горожанам новый выбор товаров по выгодным ценам», – сказал Кильпия.