Град, выпавший в Эстонии 28-29 июня, нанес большой ущерб. Согласно страховым случаям, зарегистрированным в Salva Kindlustus, больше всего пострадали волости Тартумаа и Харьюмаа, а ущерб, нанесенный за два дня, оценивается в 10 000 евро.
Июньский град пробил крыши и автомобили
«Чрезвычайно крупный град и сильный ветер нанесли большой ущерб имуществу людей. Поскольку в последние годы погодные условия становятся все более и более экстремальными, лучший способ защитить свой дом и имущество — это застраховать их и правильно выбрать страховое покрытие», — прокомментировала Карен Соосалу, руководитель отдела материального ущерба Salva Kindlustuse.
Град нанес наибольший ущерб в волостях Йыэляхтме и Козе. В Козе град разрушил сарай одного домохозяйства, повредил капот автомобиля и пробил крышу, а также пробил крышу террасы другого домохозяйства. Все три случая произошли в поселке Козе, и сумма ущерба каждого из них оценивается в пределах 600-1200 евро.
В один дом в Йыэляхтме ударила молния, и перестал работать насос геотермального отопления, в другом доме во время грозы порыв ветра снес ящик для хранения, стоявший на террасе, тот ударился о гриль и оба предмета сдуло с террасы. Пострадал как керамический корпус гриля, так и его содержимое. В обоих случаях причиненный ущерб составляет 2000 евро.
В волости Луунья гром нарушил работу солнечных батарей, ущерб составил около 2150 евро, а в волости Ляэне-Харью сопровождавший грозу сильный град повредил крышу, капот, заднюю дверь и правый бок одного автомобиля – сумма ущерба оценивается в 1200 евро.
Карен Соосалу напомнила, что при штормовом предупреждении все потенциально летающие-движущиеся предметы (например, батуты, садовая мебель, легкие навесы, цветочные горшки и т. д.) должны быть заблаговременно убраны или должным образом закреплены, а автомобили стоит по возможности загнать под крышу или в гараж.