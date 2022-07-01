Июньский град пробил крыши и автомобили

«Чрезвычайно крупный град и сильный ветер нанесли большой ущерб имуществу людей. Поскольку в последние годы погодные условия становятся все более и более экстремальными, лучший способ защитить свой дом и имущество — это застраховать их и правильно выбрать страховое покрытие», — прокомментировала Карен Соосалу, руководитель отдела материального ущерба Salva Kindlustuse.

Град нанес наибольший ущерб в волостях Йыэляхтме и Козе. В Козе град разрушил сарай одного домохозяйства, повредил капот автомобиля и пробил крышу, а также пробил крышу террасы другого домохозяйства. Все три случая произошли в поселке Козе, и сумма ущерба каждого из них оценивается в пределах 600-1200 евро.

В один дом в Йыэляхтме ударила молния, и перестал работать насос геотермального отопления, в другом доме во время грозы порыв ветра снес ящик для хранения, стоявший на террасе, тот ударился о гриль и оба предмета сдуло с террасы. Пострадал как керамический корпус гриля, так и его содержимое. В обоих случаях причиненный ущерб составляет 2000 евро.

В волости Луунья гром нарушил работу солнечных батарей, ущерб составил около 2150 евро, а в волости Ляэне-Харью сопровождавший грозу сильный град повредил крышу, капот, заднюю дверь и правый бок одного автомобиля – сумма ущерба оценивается в 1200 евро.