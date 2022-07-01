Фото ⟩ Каллас приняла решение: Лийна Керсна пока продолжит выполнять обязанности министра

«Я очень высоко оцениваю работу Лийны Керсна на посту министра образования. Одной из основных целей правительства было во время коронавируса держать школы открытыми, чтобы дети могли получать образование. Также возможность ходить в школу важна с точки зрения душевного здоровья детей. Лийна справилась с этой задачей, и больше, чем 100 000 детей могли ходить в школу», - сказала Каллас.

«Решение в срочном порядке закупить тесты, которое сейчас является объектом расследования, было сознательным решением правительства, которое принималось исходя из наилучшего доступного на тот момент понимания ситуации. Решение, которое министр образования и науки должна была принять, чтобы держать школы открытыми, было обусловлено недочетами в работе министра здоровья и труда, и эту работу над ошибками нужно было сделать быстро, чтобы школы оставались открытыми. Каждый день имел критическое значение», - добавила премьер-министр.

«Поскольку прокуратура начала расследование обстоятельств, связанных с поставкой тестов, понятно желание Лийны уйти в отставку с поста министра. Это признак хорошей политической культуры, поскольку в такой ситуации невозможно на 100 процентов сосредоточиться на работе. Надеюсь, что прокуратура как можно быстрее доведет расследование до конца и внесет ясность в этот вопрос», - сказала Каллас.

По словам премьер-министра, в ближайшее время она еще не передаст заявление Лийны Керсна президенту, поскольку в нынешней ситуации разумнее подождать, куда нас приведут коалиционные переговоры. «До тех пор, пока мы не договорились о новой коалиции, нет смысла назначать нового министра. Лийна Керсна продолжит выполнять обязанности министра образования и науки», - сказала Каллас.