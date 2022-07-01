Фото ⟩ Лийна Керсна передала премьер-министру Кае Каллас заявление об отставке

«Заверяю, что ни я, ни мои близкие не извлекли ни из одного тендера никакой личной выгоды. И напомню, что все решения принимались коллективно и прошли стандартный круг согласования в министерстве. В то же время, расследования в отношении меня со стороны Министерства финансов, а теперь и прокуратуры — это небольшая цена за то, что дети смогли ходить в школу», - отметила она.