Сегодня, 1 июля, в 11:00 министр образования и науки Лийна Керсна (Партия реформ) вручила заявление об отставке премьер-министру Кае Каллас (Партия реформ).
Фото ⟩ Лийна Керсна передала премьер-министру Кае Каллас заявление об отставке
Лийна Керсна передала премьер-министру Кае Каллас заявление об отставке
«Разумеется, я разочарована и опечалена. Мой срок на посту министром образования и науки не должен был закончиться таким образом», - написала Керсна вчера в соцсетях.
«Заверяю, что ни я, ни мои близкие не извлекли ни из одного тендера никакой личной выгоды. И напомню, что все решения принимались коллективно и прошли стандартный круг согласования в министерстве. В то же время, расследования в отношении меня со стороны Министерства финансов, а теперь и прокуратуры — это небольшая цена за то, что дети смогли ходить в школу», - отметила она.