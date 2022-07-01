Опрос недели ⟩ Чего ожидают жители Эстонии от нового правительства?

Нужно создать внятную концепцию развития

Это правительство не будет долго работать, что тут говорить. До выборов рукой подать, ничего серьезного оно не успеет. Вопрос стоит в другой плоскости, а именно – что они могут сделать, чтоб не испортить, что уже есть. Если сконцентрироваться на решении самого главного вопроса, то это образование в русских школах на эстонском языке. Перед выборами надо четко обозначить пути в сфере стандартизации образования, по которым следует идти правительству, – тому, что будет сформировано после выборов 2023 года. Конечно, можно ожидать чуда, и вдруг удастся решить вопросы безопасности. Что мы сможем получить от НАТО не только гарантии на словах, но и в виде новых вооружений. Чудом будет, если какимто образом решится проблема инфляции, быстрого расслоения общества по уровню жизни, если удастся справиться с дороговизной энергии. Но я реалист. Я убежден, что единственное, что может сделать политический союз отечественников, соцдемов и реформистов – это разработать дорожную карту по всем болевым точкам сегодняшнего дня. Причем это касается и политики, и экономики, и общества. Тогда мы сможем нынешней коалиции сказать спасибо, потому что она создаст внятную концепцию развития. Примут ее министры состава 2023 года или нет, это уже на их совести. И без центристов популизма меньше будет.