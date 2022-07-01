Любые коалиционные переговоры – это парад взаимных обещаний, предложений и компромиссов. Новое правительство, которое создаст новая коалиция – сейчас продолжаются переговоры между Партией реформ, «Отечеством» и социал-демократами, – не исключение. А вот есть ли место в этой разноголосице политического хора место голосу рядового жителя Эстонии? Чего ждут эстоноземельцы они от нового состава кабинета министров? Есть ли усталость от правительственного кризиса, по сути, тянущегося несколько месяцев?
Опрос недели ⟩ Чего ожидают жители Эстонии от нового правительства?
СТАНИСЛАВА ТИХОНОВА, Кохтла-Ярве
Какой-то политический трюк
Для меня очевидно, что это какая - то переходная модель и какой-то политический трюк. Я не понимаю, зачем вообще надо было менять все сейчас. Неужели нельзя было потерпеть до выборов, решая текущие проблемы? Посмотрите, у нас кризис на кризисе сидит и кризисом погоняет. Зачем добавлять правительственный? Инфляция, рост цен на свет и тепло, проблем с беженцами полно. Я уже не говорю, что молодежи работать негде, а теперь мы все бросаем и занимаемся формированием нового состава правительства. Никакой гарантии нет, что эта коалиция будет лучше, чем предыдущая, что она точно так же не развалится из-за популистских законопроектов.
РИММА КРЕМПОВСКАЯ, Таллинн
Новая коалиция должна продолжить политику поддержки
Я не разбираюсь особо в партиях, но знаю, что нужно простым людям. Надо повышение базовых зарплат и пенсий; согласно росту цен нужно производить индексацию. Подумать о благоустройстве городов, чтобы удобно было пожилым и детям. Нормальные дороги, удобные дворы, уютные парки – все, что составляет нашу обычную жизнь. Тем более это важно для тех, кому тяжело ходить. Надо подумать о помощи в трудоустройстве. Чтоб было больше рабочих мест. С работой тяжело не только пожилым, но и тем, кто у нас оканчивает школу, институты. Посмотрите, сколько людей стоят в поиске работы. Новая коалиция должна не обещать, а проводить политику поддержки малообеспеченных. Чтобы не забывала нас, самых незащищенных – пенсионеров. Мы ждем, чтобы нам с тарифами помогли, сделали ежемесячные компенсации за эти большие счета за свет и воду. Вот на что надеются люди, когда новое правительство приходит.
СЕРГЕЙ РЯБЫШКИН, Таллинн
Чем ближе осень, тем жестче борьба
Я считаю, что простых решений нам ждать не приходится. Да, новая коалиция имеет все шансы завалить все, что еще не завалила ее предшественница, а также обострить отношения, скажем, с партнерами по НАТО. Ясно же, что проблемы, которые так хорошо видны в Нарве, туманно просматриваются из Брюсселя. Это касается и внутренних наших дел. Можно сколько угодно обвинять центристов и EKRE, но единого мнения никогда не будет. Чем ближе осень, тем борьба будет жестче. В новой реальности, где центристы стали оппозицией, мы получаем не столько функциональный кабинет министров, сколько правительство для подготовки выборов. У меня надежда только на прагматизм. Надо договариваться ради интересов общества, а не разваливать оставшееся из политических амбиций.
ГАЛИНА КАРАГЕНКО, Таллинн
Будем надеяться, что новое по-новому к нам отнесется
У меня проблема личного характера. Я почти всю пенсию в 540 евро отдаю за квартиру и отопление. Нужно пересматривать эти нормы по компенсациям. Раз новое правительство, надо, значит, менять отношение к людям. К пенсионерам, к детям. Надо пересматривать все образование. Мы, русские старики, говорим на эстонском, почему сейчас русские наши детки не говорят? Что это такое? Надо повернуться к производству, к промышленности. Надо что-то решать с безработицей, ведь молодым работать негде, только купи-продай. При нас все у всех было, а сейчас негде работать. Правительство на то и правительство, что должно думать наперед. И о людях, а не о себе.
МИЛАНА МАРМАЗИНСКАЯ, Таллинн
Хочется, чтобы была смелость
От любого правительства я жду всегда одного – смелых решений. Но бывает это очень редко. Прошлый состав еле работал, там никакой слаженной работы не было ни по одному вопросу, ни одного конструктивного законопроекта. Контакт с парламентом только в интересах собственных партий, полная оторванность от проблем граждан. Новый состав коалиции тоже порождает сомнения. Ну что они смогут сделать за 8 месяцев? Хочется, чтобы власть была смелой и замечала обычных людей.
ИРИНА ВОЛКОВА, Нарва
Хотелось бы знать, что правительство о нас заботится
Для начала хотелось бы знать, что правительство о нас заботится. Чтобы мы чувствовали его беспокойство о нашем финансовом положении. Конечно же, чтоб оно стремилось обеспечить безопасность и качественное образование нашим детям. Учитывая обстановку в мире, хотелось бы, что бы не было национальной розни, притеснений, чтобы все решалось мирным путем, аккуратно и с соблюдением прав человека. Если новая коалиция сможет воплотить в жизнь хотя бы половину из этого, она и после выборов продолжит свою работу.
ВСЕВОЛОД СЕНКОВ, Таллинн
Решение принято сгоряча
Я не могу говорить за всех, но мне кажется, что от этой коалиции в правительстве вряд ли стоит ожидать чего-то хорошего. Потому что слишком не вовремя происходит эта перестановка. Она говорит о том, что решение принято сгоряча. За восемь месяцев до выборов – очень короткий срок для работы правительства. Это похоже на какой-то небольшой политический переворот. Я считаю, что вся эта возня точно не направлена на пользу государству. Если честно, это на сто процентов внутренние делишки.
АРТУР РАУХИАЙНЕН, Раквере
Нужно создать внятную концепцию развития
Это правительство не будет долго работать, что тут говорить. До выборов рукой подать, ничего серьезного оно не успеет. Вопрос стоит в другой плоскости, а именно – что они могут сделать, чтоб не испортить, что уже есть. Если сконцентрироваться на решении самого главного вопроса, то это образование в русских школах на эстонском языке. Перед выборами надо четко обозначить пути в сфере стандартизации образования, по которым следует идти правительству, – тому, что будет сформировано после выборов 2023 года. Конечно, можно ожидать чуда, и вдруг удастся решить вопросы безопасности. Что мы сможем получить от НАТО не только гарантии на словах, но и в виде новых вооружений. Чудом будет, если какимто образом решится проблема инфляции, быстрого расслоения общества по уровню жизни, если удастся справиться с дороговизной энергии. Но я реалист. Я убежден, что единственное, что может сделать политический союз отечественников, соцдемов и реформистов – это разработать дорожную карту по всем болевым точкам сегодняшнего дня. Причем это касается и политики, и экономики, и общества. Тогда мы сможем нынешней коалиции сказать спасибо, потому что она создаст внятную концепцию развития. Примут ее министры состава 2023 года или нет, это уже на их совести. И без центристов популизма меньше будет.
Комментарий автора
По итогам опроса могу сказать, что усталость есть. Но она вызвана, скорее, не межпартийными склоками, а постоянным стрессом от бесконтрольного роста цен. Особенно беспокоят людей тепло и электроэнергия. Упрощенное восприятие многими жителями причин этого резкого удорожания приводит к обвинениям в адрес правительства.
Однако нельзя сказать, что граждане безразличны к тому, что сегодня происходит на политическом небосклоне Эстонии. Свидетельством тому служат вопросы, озвученные жителями на улицах Раквере, Кохтла-Ярве, Нарвы, Таллинна. Здесь и реформа образования на эстонском языке, и пересмотр размеров детских пособий, и сдерживание роста инфляции, и вопросы безопасности, и удорожание энергоресурсов. Отдельным пунктом выделяются проблемы занятости и компенсаций коммунальных счетов.
Очевидно, что новому составу правительства придется решать целый комплекс проблем, накопившихся за последние годы. И все это на фоне растущей инфляции, постоянного удорожания энергоресурсов и нерешенных вопросов о гарантиях безопасности со стороны партнеров по НАТО. Дополнительные риски связаны со сроками работы коалиционного правительства. Восемь месяцев – это высокий риск появления образа «хромой утки», как в США называют президента, покидающего свой пост перед парламентскими выборами, когда от него уже ничего не зависит. Ведь предвыборная кампания, по сущности, уже началась.
Вместе с тем у новой коалиции есть уникальная возможность именно перед выборами показать, на что в условиях стабильности, без постоянных скандалов и саботажа, она способна. Главное, чтобы новая конструкция работала и налаживала содержательный диалог с парламентом и обществом, находя оптимальные решения по всему кругу вопросов, включая самые острые.
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