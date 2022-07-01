По итогам саммита НАТО Алар Карис и Кая Каллас сделали совместное заявление

Мы обсудили решения только что завершившегося в Мадриде саммита, что они значат для безопасности Эстонии, и какие шаги Эстония в сотрудничестве с союзниками должна предпринять для быстрого претворения этих решений в жизнь.

Мадридский саммит подтвердил, что Эстония всегда может надеяться на поддержку союзников, и что решимость альянса защищать свою территорию непоколебима. Все члены НАТО понимают, что Россия превратилась в основную угрозу безопасности НАТО, поэтому мы должны значительно укрепить свои позиции сдерживания и обороны. Это значит, что военная деятельность НАТО будет увеличена как в воздухе и на море, так и на суше, и будет повышена боеготовность войск. Цель наших общих усилий – обеспечить, чтобы агрессор ни секунды не сомневался в том, что он потерпит сокрушительное поражение, уже в первую минуту, сделав хотя бы шаг на территорию НАТО.

На саммите были приняты исторические решения для Эстонии и региона Балтийского моря. НАТО пригласило присоединиться к альянсу Финляндию и Швецию, что значительно укрепит стратегические позиции НАТО в регионе Балтийского моря, повысит защищенность всех нас и позволит вывести на новый уровень сотрудничество в области политики безопасности и в военной сфере.