По итогам саммита НАТО в Мадриде президент Эстонии Алар Карис и премьер-министра Кая Каллас сделали совместное заявление.
По итогам саммита НАТО Алар Карис и Кая Каллас сделали совместное заявление
Мы обсудили решения только что завершившегося в Мадриде саммита, что они значат для безопасности Эстонии, и какие шаги Эстония в сотрудничестве с союзниками должна предпринять для быстрого претворения этих решений в жизнь.
Мадридский саммит подтвердил, что Эстония всегда может надеяться на поддержку союзников, и что решимость альянса защищать свою территорию непоколебима. Все члены НАТО понимают, что Россия превратилась в основную угрозу безопасности НАТО, поэтому мы должны значительно укрепить свои позиции сдерживания и обороны. Это значит, что военная деятельность НАТО будет увеличена как в воздухе и на море, так и на суше, и будет повышена боеготовность войск. Цель наших общих усилий – обеспечить, чтобы агрессор ни секунды не сомневался в том, что он потерпит сокрушительное поражение, уже в первую минуту, сделав хотя бы шаг на территорию НАТО.
На саммите были приняты исторические решения для Эстонии и региона Балтийского моря. НАТО пригласило присоединиться к альянсу Финляндию и Швецию, что значительно укрепит стратегические позиции НАТО в регионе Балтийского моря, повысит защищенность всех нас и позволит вывести на новый уровень сотрудничество в области политики безопасности и в военной сфере.
На новый уровень решения мадридского саммита выводят и обороноспособность Эстонии. В сотрудничестве с союзниками мы сформируем соединение размером с дивизию и его командную структуру, что позволит защитить Эстонию в случае опасности. Это важный шаг вперед. Кроме того, Великобритания решила дополнительно выделить для обороны Эстонии бригаду, штабной элемент и часть подразделений которой будут базироваться в Эстонии. Сохранятся также присланные в Эстонию в начале развязанной Россией войны дополнительные силы союзников, в том числе возросшее количество самолетов для охраны воздушного пространства, которые базируются на авиабазе в Эмари.
Очень важным является решение США заметно усилить свое присутствие в Европе. Регулярное присутствие американских формирований и военных сил в странах Балтии необходимо как с военной точки зрения, так и для того, чтобы дать четкое подтверждение тому, что США связаны с обороной нашего региона.
Конечно, очень большое значение имеет и то, что в Мадриде снова прозвучало, что союзники решительно и солидарно поддерживают Украину – Украина должна победить в этой войне. Было решено предоставить Украине дополнительную помощь, поскольку она защищает себя от военной агрессии и борется таким образом также за право всех остальных стран самим определять свое будущее и делать свободный выбор.
Однако Мадрид – это не конечная остановка, но только промежуточная веха в обеспечении коллективной безопасности альянса. Это означает очень большие усилия, которые потребуются от наших союзников, а также важные обязательства для Эстонии. В том числе Эстония должна создать условия, необходимые для присутствия дополнительных союзнических сил: построить казармы, найти складские возможности для запасов снаряжения и тренировочные площади для проведения необходимой подготовки. Все это предполагает серьезную работу в парламенте, правительстве, а также на уровне местных самоуправлений, а кроме того, поддержку населения шагами, необходимыми для защиты нашего государства и региона. Ясно, что претворение в жизнь этих шагов – вопрос не дней и недель, время исчисляется годами. Поэтому важно достичь широкого общественного консенсуса, что обеспечит стабильный подход и ресурсы, необходимые для претворения в жизнь решений мадридского саммита.