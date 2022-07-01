Оперативная группа U.S. Marshals по поиску беглецов подтвердила, что власти обнаружили и задержали в Коста-Рике Кейтлин Мари Армстронг, которую подозревают в убийстве подруги – велосипедистки Мории Уилсон.
Подозреваемая в убийстве велосипедистки задержана после 43-дневных поисков
Армстронг разыскивали по обвинению в убийстве первой степени в связи с убийством Мории Уилсон 11 мая в Остине, штат Техас.
43-дневное расследование завершилось в хостеле «Санта-Тереза Бич» в Коста-Рике после того, как 29 июня оперативная группа U.S. Marshals и ряд официальных учреждений в сотрудничестве с властями Коста-Рики установили местонахождение и арестовали Армстронг в хостеле на пляже Санта-Тереза в провинции Пунтаренас.
«Армстронг в настоящее время задержана и находится под стражей в ожидании депортации обратно в США», — сообщил порталу Cyclingnews представитель U.S. Marshals Брэндон Филла. — В настоящее время дата депортации Армстронг не назначена, мы ждем это на следующем этапе от властей Коста-Рики. Как только Армстронг может быть депортирована… наша организация примет ее в США, а затем экстрадирует в Остин, штат Техас».
Согласно пресс-сообщению, представленному Cyclingnews, спецслужбы обнаружили, что 18 мая Армстронг использовала поддельный паспорт для посадки на рейс 1222 United Airlines из международного аэропорта Ньюарка и в тот же день прибыла в Сан-Хосе (Коста-Рика).
Напомним, что известная велосипедистка Мориа Уилсон отправилась в Остин, чтобы принять участие в Gravel Locos, гонке по гравию на 150 миль, в которой она должна была победить, поскольку считалась явным фаворитом. 11 мая полиция Остина получила сообщение о молодой женщине, найденной с огнестрельными ранения в доме подруги – Кейтлин Армстронг.
Позже полиция объявила Армстронг разыскиваемой по обвинению в убийстве первой степени. Причина – любовный треугольник, в котором оказался замешан велосипедист Колин Стрикленд.
Издание The Boston Globe сообщило о том, что в тот вечер Мориа Уилсон отправилась плавать вместе с Колином Стриклендом. Спустя пару часов — около половины девятого вечера — она вернулась домой. Через несколько минут камера с соседнего дома зафиксировала появление внедорожника, из которого вышла Кейтлин Армстронг.
Спустя час в дом вошла владелица жилища — подруга Уилсон, которая и обнаружила в ванной на полу в луже крови Морию.
Велосипедист Стрикленд заявил полиции, что прошлой осенью у него и Уилсон были короткие романтические отношения, когда он и Армстронг, с которой он встречался три года, ненадолго расстались. Но после этого недельного романа Уилсон и Стрикленд остались строго «профессиональные» отношения, более того, он помирился с Армстронг и возобновил романтические отношения.
«Я восхищался Морией и считал ее близким другом. Я глубоко скорблю об этой утрате», — говорится в заявлении Стрикленд для СМИ.
Однако позже появились противоречивые сообщения, в которых утверждалось, что Армстронг узнала о продолжающемся романе Уилсон и Стрикленда. Те тайно встречались минимум с января этого года. Более того, стало известно о том, что Кейтлин Армстронг начала угрожать Уилсон и требовала отказаться от отношений со Стриклендом.