Подозреваемая в убийстве велосипедистки задержана после 43-дневных поисков

Армстронг разыскивали по обвинению в убийстве первой степени в связи с убийством Мории Уилсон 11 мая в Остине, штат Техас.

43-дневное расследование завершилось в хостеле «Санта-Тереза Бич» в Коста-Рике после того, как 29 июня оперативная группа U.S. Marshals и ряд официальных учреждений в сотрудничестве с властями Коста-Рики установили местонахождение и арестовали Армстронг в хостеле на пляже Санта-Тереза ​​в провинции Пунтаренас.

«Армстронг в настоящее время задержана и находится под стражей в ожидании депортации обратно в США», — сообщил порталу Cyclingnews представитель U.S. Marshals Брэндон Филла. — В настоящее время дата депортации Армстронг не назначена, мы ждем это на следующем этапе от властей Коста-Рики. Как только Армстронг может быть депортирована… наша организация примет ее в США, а затем экстрадирует в Остин, штат Техас».

Согласно пресс-сообщению, представленному Cyclingnews, спецслужбы обнаружили, что 18 мая Армстронг использовала поддельный паспорт для посадки на рейс 1222 United Airlines из международного аэропорта Ньюарка и в тот же день прибыла в Сан-Хосе (Коста-Рика).

Напомним, что известная велосипедистка Мориа Уилсон отправилась в Остин, чтобы принять участие в Gravel Locos, гонке по гравию на 150 миль, в которой она должна была победить, поскольку считалась явным фаворитом. 11 мая полиция Остина получила сообщение о молодой женщине, найденной с огнестрельными ранения в доме подруги – Кейтлин Армстронг.