Президент Финляндии заявил, что больше не станет играть в хоккей с Путиным

Ниинисте спросили о фотографии, на которой финский президент играет в хоккей с Путиным. "Но это был 2012 год, мой первый визит в Россию", - сказал финский лидер. "Нет, я бы больше не сыграл", - ответил он на уточняющий вопрос.

Говоря о переменах за 10 лет и превратился ли Путин за это время из партнера во врага, Ниинисте заявил, что "не назвал бы Путина партнером".