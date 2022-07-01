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Президент Финляндии заявил, что больше не станет играть в хоккей с Путиным

rus.postimees.ee
Президент Финляндии заявил, что больше не станет играть в хоккей с Путиным
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Владимир Путин и Саули Нийнисте.
Владимир Путин и Саули Нийнисте. Фото: MARTTI KAINULAINEN

Президент Финляндии Саули Ниинисте в интервью итальянской газете la Repubblica заявил, что не стал бы снова играть в хоккей с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости

Ниинисте спросили о фотографии, на которой финский президент играет в хоккей с Путиным. "Но это был 2012 год, мой первый визит в Россию", - сказал финский лидер. "Нет, я бы больше не сыграл", - ответил он на уточняющий вопрос.

Говоря о переменах за 10 лет и превратился ли Путин за это время из партнера во врага, Ниинисте заявил, что "не назвал бы Путина партнером".

"Разделяя эту длинную границу, мы должны решать повседневные проблемы. В Финском заливе, например, всегда интенсивны морские перевозки. Есть семьи с родителями обеих национальностей. В общем, Россия была не партнером, а соседом, которого нужно учитывать", - сказал Ниинисте.

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