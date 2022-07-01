Путин обвинил Запад в использовании Украины для сдерживания России

«Так называемый коллективный Запад (...) в своих действиях исходит из того, что у их модели либерального глобализма нет никакой альтернативы. А эта модель (...) является все тем же обновленным изданием неоколониализма и ничем иным, миром по-американски, миром для избранных, в котором права всех остальных попросту попираются», - сказал Путин в четверг, выступая в штаб-квартире СВР по случаю столетия российской нелегальной разведки.

По его словам, наглядное подтверждение тому - судьба многих стран и народов Ближнего Востока, других регионов мира, а сегодня - миллионов людей на Украине, которых Запад просто цинично использует как расходный материал в геополитических играх, в своих попытках сдержать Россию.

Эти попытки сдерживания, считает Путин, являются ни чем иным, как желанием не дать России развиваться нужными ей темпами и на нужной ей основе традиционных ценностей.

«Какое же это сдерживание? Это просто борьба с Россией», - заявил он.

Запад, по его мнению, пытается игнорировать неудобную для себя реальность, формирование многополярного мироустройства.

«Безусловно, полностью не замечать этих объективных тенденций они, конечно, не могут. Но в своей практической политике руководствуются одной целью - любыми средствами сохранить свое доминирование. Такой догматизм, груз прошлого, нежелание смотреть правде в глаза неизбежно повышает риск дальнейших непродуманных импульсивных действий со стороны Запада», - заявил Путин.