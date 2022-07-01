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FIFA объявила, что на ЧМ-2022 будет использоваться полуавтоматическая система VAR

rus.postimees.ee
FIFA объявила, что на ЧМ-2022 будет использоваться полуавтоматическая система VAR
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Джанни Инфантино.
Джанни Инфантино. Фото: PETER FOLEY

Международная федерация футбола (FIFA) на своём официальном сайте объявила, что на чемпионате мира 2022 будет использоваться полуавтоматическая система VAR для определения офсайдов, сообщает "Чемпионат".

Полуавтоматическая система VAR поможет судьям в быстром определении офсайдов. Система автоматически определяет местонахождение мяча и создаёт трёхмерные модели положения игроков.

«Новая технология использует 12 специальных камер, установленных под крышей стадиона для отслеживания мяча. Также она учитывает 29 точек тела каждого игрока, отслеживая их точное положение на поле 50 раз в секунду. Эти 29 точек включают в себя все части тела и конечности, которые имеют значения для определения офсайдов», — написала пресс-служба FIFA.

Ранее президент FIFA Джанни Инфантино рассказал о том, что система была протестирована на клубном чемпионате мира и она показала себя очень хорошо. Инфантино отметил, что все в FIFA остались довольны использованием этой новой технологии.

Увыдеть, как это работает, можно на ютьюб-канале FIFA.

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