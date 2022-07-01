Пт, 1.07.2022
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Фото ⟩ На крупном перекрестке автомобиль Ford перевернулся на крышу

rus.postimees.ee
На крупном перекрестке автомобиль Ford перевернулся на крышу
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Сегодня около полудня на перекрестке Таллиннского шоссе и Эхитаяте-теэ в Пярну столкнулись легковые автомобили Ford и Volkswagen. Никто серьезно не пострадал, передает Pärnu Postimees.

Согласно первоначальной информации, когда автомобиль Ford F-150 выехал с Леннувялья-теэ на перекресток на зеленый свет, в него врезался двигавшийся по Таллиннскому шоссе в сторону центра Volkswagem Passat.

В результате ДТП Ford F-150 перевернулся, задев металлическую конструкцию со светофором.

Находившиеся в машинах и на перекрестке люди серьезно не пострадали, никто не был госпитализирован.

Движение нарушено, его регулирует полиция.

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