Сегодня около полудня на перекрестке Таллиннского шоссе и Эхитаяте-теэ в Пярну столкнулись легковые автомобили Ford и Volkswagen. Никто серьезно не пострадал, передает Pärnu Postimees.
Фото ⟩ На крупном перекрестке автомобиль Ford перевернулся на крышу
На крупном перекрестке автомобиль Ford перевернулся на крышу
Согласно первоначальной информации, когда автомобиль Ford F-150 выехал с Леннувялья-теэ на перекресток на зеленый свет, в него врезался двигавшийся по Таллиннскому шоссе в сторону центра Volkswagem Passat.
В результате ДТП Ford F-150 перевернулся, задев металлическую конструкцию со светофором.
Находившиеся в машинах и на перекрестке люди серьезно не пострадали, никто не был госпитализирован.
Движение нарушено, его регулирует полиция.
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