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Взломщик вынес из конторы Керсти Кальюлайд фототехнику

rus.postimees.ee
Взломщик вынес из конторы Керсти Кальюлайд фототехнику
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Бывший президент Керсти Кальюлайд.
Бывший президент Керсти Кальюлайд. Фото: Konstantin Sednev

В контору бывшего президента Керсти Кальюлайд, распложенную на Тартуском шоссе, 85 в Таллинне, рано утром 2 мая через окно забрались воры и вынесли фототехники на 2700 евро.

«Утром мы обнаружили, что окно открыто и нет части фототехники», - рассказали в конторе Кальюлайд.

Руководитель группы службы по борьбе с тяжкими преступлениями Пыхьяской префектуры Марью Тооминг уточнила, что из конторы бывшего президента вынесли фототехнику с картами памяти: «В качестве подозреваемого задержан 46-летний мужчина».

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