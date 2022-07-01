В контору бывшего президента Керсти Кальюлайд, распложенную на Тартуском шоссе, 85 в Таллинне, рано утром 2 мая через окно забрались воры и вынесли фототехники на 2700 евро.
Взломщик вынес из конторы Керсти Кальюлайд фототехнику
Взломщик вынес из конторы Керсти Кальюлайд фототехнику
«Утром мы обнаружили, что окно открыто и нет части фототехники», - рассказали в конторе Кальюлайд.
Руководитель группы службы по борьбе с тяжкими преступлениями Пыхьяской префектуры Марью Тооминг уточнила, что из конторы бывшего президента вынесли фототехнику с картами памяти: «В качестве подозреваемого задержан 46-летний мужчина».
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