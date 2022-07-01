Любителей собирать грибы и ягоды призывают к осторожности в зонах полигонов

Силы обороны и Кайтселийт проводят обучение на полигонах в течение всего года, а это значит, что даже летом и осенью, когда люди идут в лес по грибы и ягоды, а также гулять и проводить свободное время на природе, из-за учений могут устанавливаться ограничения передвижения. Если тренировок нет, то Силы обороны не препятствуют передвижению по полигонам.

Чтобы люди случайно не попали в опасные зоны полигонов во время учений, их границы обозначены столбиками с бело-красной или желто-красной полосами. У каждого столбика есть черная стрелка, указывающая, какая половина столбика находится в тренировочной зоне. На некоторых столбиках также есть указание, что это полигон и его контактный телефонный номер. Предупреждающие знаки также можно увидеть отдельно от зоны обучения подразделения.

Во время стрельб, взрывных работ и других опасных для жизни действий на флагштоках полигонов Сил обороны поднимают красные флаги, заграждения на подъездных путях закрывают и при необходимости на местности размещают группы безопасности, приказы которых в целях обеспечения безопасности нужно выполнять.