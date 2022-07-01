Министр финансов отказалась обсуждать финансирование для исследования «Эстонии», но позже заявила об обратном

Арикас сказал, что тогдашний министр экономики и коммуникаций Таави Аас (ЦП) подписал ходатайство, после чего оно был направлено в Министерство финансов дожидаться подписи министра финансов, но оттуда был получен отрицательный ответ. Говорили, что министр финансов не захотела выносить этот вопрос на рассмотрение правительства. «Уже и время было согласовано, когда это будет обсуждаться в правительстве. Это обсуждалось с Государственной канцелярией, и я сам должен был идти в правительство, но потом узнал, что министр финансов отклонила ходатайство и не готова его обсуждать», – сказал Рене Арикас. Насколько ему известно, этот вопрос был в повестке дня заседания кабинета правительства, но не был на нем рассмотрен. «Было объявлено, что он снят с повестки дня, потому что министр финансов не пожелала поддержать этот вопрос», – подтвердил он.