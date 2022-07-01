По сообщению Центра расследования инцидентов с безопасностью (Ohutusjuurdluse keskus, OJK), он получили отрицательный ответ от Министерства финансов по поводу дополнительных денег, запрошенных на исследование парома «Эстония». Однако министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус (ПР) заявила, что ведется подготовительная работа, и вопрос просто еще не внесен в повестку дня правительства. Правда за главой центра Арикасом, так как на заседании в кабинете правительства, состоявшемся в мае, было принято решение не выносить вопрос на обсуждение правительства, пока не будут израсходованы прежние деньги, пишет Postimees.
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Министр финансов отказалась обсуждать финансирование для исследования «Эстонии», но позже заявила об обратном
Министр финансов отказалась обсуждать финансирование для исследования «Эстонии», но позже заявила об обратном
Рене Арикас, глава Центра расследования инцидентов с безопасностью (OJK), который ведет расследование, заявил на состоявшейся в среду пресс-конференции, что, поскольку цены выросли, а расследование расширилось из-за находок, обнаруженных на морском дне, был подан ходатайство правительству о получении дополнительного миллиона евро. В противном случае часть необходимых следственных действий не будет проведена.