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Министр финансов отказалась обсуждать финансирование для исследования «Эстонии», но позже заявила об обратном

Тарво Мадсен
Министр финансов отказалась обсуждать финансирование для исследования «Эстонии», но позже заявила об обратном
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На расследование крушения парома «Эстония» нужны дополнительные деньги, потому что цены выросли, а объем расследования увеличился в несколько раз.
На расследование крушения парома «Эстония» нужны дополнительные деньги, потому что цены выросли, а объем расследования увеличился в несколько раз. Фото: Konstantin Sednev

По сообщению Центра расследования инцидентов с безопасностью (Ohutusjuurdluse keskus, OJK), он получили отрицательный ответ от Министерства финансов по поводу дополнительных денег, запрошенных на исследование парома «Эстония». Однако министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус (ПР) заявила, что ведется подготовительная работа, и вопрос просто еще не внесен в повестку дня правительства. Правда за главой центра Арикасом, так как на заседании в кабинете правительства, состоявшемся в мае, было принято решение не выносить вопрос на обсуждение правительства, пока не будут израсходованы прежние деньги, пишет Postimees.

​Рене Арикас, глава Центра расследования инцидентов с безопасностью (OJK), который ведет расследование, заявил на состоявшейся в среду пресс-конференции, что, поскольку цены выросли, а расследование расширилось из-за находок, обнаруженных на морском дне, был подан ходатайство правительству о получении дополнительного миллиона евро. В противном случае часть необходимых следственных действий не будет проведена.

Арикас сказал, что тогдашний министр экономики и коммуникаций Таави Аас (ЦП) подписал ходатайство, после чего оно был направлено в Министерство финансов дожидаться подписи министра финансов, но оттуда был получен отрицательный ответ. Говорили, что министр финансов не захотела выносить этот вопрос на рассмотрение правительства. «Уже и время было согласовано, когда это будет обсуждаться в правительстве. Это обсуждалось с Государственной канцелярией, и я сам должен был идти в правительство, но потом узнал, что министр финансов отклонила ходатайство и не готова его обсуждать», – сказал Рене Арикас. Насколько ему известно, этот вопрос был в повестке дня заседания кабинета правительства, но не был на нем рассмотрен. «Было объявлено, что он снят с повестки дня, потому что министр финансов не пожелала поддержать этот вопрос», – подтвердил он.

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