Почти 400 детей и подростков из Украины подали заявления о приеме в Школу свободы

По словам покидающей должность министра образования и науки Лийны Керсна, отзывы общественности были положительными, и деятельность по поддержке образования украинских военных беженцев началась успешно.

"На столицу легла очень большая нагрузка по поиску школьных мест для учеников, поэтому мы разделяем с Таллинном ответственность за обеспечение образования украинским детям, договорившись с городом о создании отдельного учебного места для учеников 7-12 классов. С сентября молодежь из Украины, живущая в Таллинне, сможет начать обучение в Школе свободы, где занятия будут проводиться на эстонском и украинском языках", - говорит Керсна.

"Важно, чтобы к осени все украинские дети имели возможность поступить в школу с эстонским языком обучения или в школу, использующую метод языкового погружения. Для облегчения адаптации украинская молодежь будет иметь возможность участвовать в летних интеграционных лагерях вместе со сверстниками из Эстонии, изучать эстонский язык через совместные мероприятия и завести новых друзей - таким образом, им будет легче продолжить обучение в школе осенью", - считает она.