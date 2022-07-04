От редакции ⟩ Россия – это теперь и наше дело

Не иметь позиции по происходящему в соседнем государстве в сложившейся экстремальной ситуации означает либо отсутствие интереса к судьбе Эстонии и к собственной жизни, либо просто маскировку убеждений, которые страшно высказать.

Несмотря на десятки тысяч жертв, несмотря на масштабную военную и экономическую помощь стран Запада, несмотря на то, что даже самые миролюбивые Финляндия и Швеция ринулись в ужасе от России в НАТО, некоторые русскоязычные жители Эстонии молчаливо отгораживаются от этих эпохальных трагических событий, предпочитая пользоваться формулировками наподобие «надо заниматься своими делами».

Путин, конечно, главный русофоб – никому в мировой истории не удавалось сделать все русское столь малопривлекательным. Он отравил все доброе, что ассоциировалось с этой страной. И яд придется выводить долго.

Что будет с Россией – решать россиянам. Однако мы можем поддержать тех граждан России, которые хотят прекратить государственное преступление – войну – и создать политический порядок, который не позволит сконцентрировать неограниченную власть в руках престарелых диктаторов, пьющих с чекистами на брудершафт.

К сожалению, свободно мыслящая общественность в России проиграла битву за умы. Победила реинкарнация СССР без былой идеологической стройности и ресурсов, зато со сталинским оскалом. Но история еще даст шанс.