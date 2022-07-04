Россия и ее будущее – теперь точно и наше дело. Применив силу против суверенного государства, она на некоторое время стала ведущим участником исторического процесса – но как разрушитель, а не созидатель. Мы обязаны реагировать.
От редакции ⟩ Россия – это теперь и наше дело
Не иметь позиции по происходящему в соседнем государстве в сложившейся экстремальной ситуации означает либо отсутствие интереса к судьбе Эстонии и к собственной жизни, либо просто маскировку убеждений, которые страшно высказать.
Несмотря на десятки тысяч жертв, несмотря на масштабную военную и экономическую помощь стран Запада, несмотря на то, что даже самые миролюбивые Финляндия и Швеция ринулись в ужасе от России в НАТО, некоторые русскоязычные жители Эстонии молчаливо отгораживаются от этих эпохальных трагических событий, предпочитая пользоваться формулировками наподобие «надо заниматься своими делами».
Путин, конечно, главный русофоб – никому в мировой истории не удавалось сделать все русское столь малопривлекательным. Он отравил все доброе, что ассоциировалось с этой страной. И яд придется выводить долго.
Что будет с Россией – решать россиянам. Однако мы можем поддержать тех граждан России, которые хотят прекратить государственное преступление – войну – и создать политический порядок, который не позволит сконцентрировать неограниченную власть в руках престарелых диктаторов, пьющих с чекистами на брудершафт.
К сожалению, свободно мыслящая общественность в России проиграла битву за умы. Победила реинкарнация СССР без былой идеологической стройности и ресурсов, зато со сталинским оскалом. Но история еще даст шанс.
Что простой человек в Эстонии может сделать, чтобы помочь России нормализоваться? А вот что: начать говорить на русском языке, что действующая там власть преступна, и поддерживать действия своей страны и ее союзников, направленные на помощь Украине и борьбу с Путиным. Его поражение в Украине – победа не только для самой Украины и Европы, но и для России, как это ни странно.
Британский журналист Эдвард Лукас написал в Postimees, что проблема не столько в Путине, сколько в имперском сознании россиян. Действительно, склонность принижать другие народы, вера в собственную исключительность, желание всех удушить в объятьях свойственно многим россиянам, хотя и не всем. Конечно, для большой части населения России и какой-то части зарубежной русской общины Путин – кумир, и после его падения адептам придется очень непросто.
Но даже в запуганной репрессиями стране, откуда после 24 февраля уехали сотни тысяч несогласных, 17 процентов (по данным Левада-центр, май 2022) не поддерживают «спецоперацию». А если учесть, что среди ответивших «да» много тех, кто просто боится отвечать иначе, – это уже десятки миллионов человек.