В субботу, 2 июля, ВМС Эстонии отметят 29-летний юбилей своего возрождения. В связи с этим с 12 до 16 часов на территории внешней экспозиции Летной гавани в Таллинне пройдет день военно-морских сил. Мероприятие при поддержке Эстонского морского музея проводят ВМС Эстонии.
Корабли-музеи и морское такси: ВМС Эстонии приглашают всех желающих на праздник
«Военные моряки выполняют свои задачи в море, поэтому их работа во многом остается вне поле зрения. День военно-морских сил – хорошая возможность демонстрации работы и сущности ВМС. Показать службу на боевых кораблях и в других подразделениях военно-морских сил – вот наша задача», – отметил заместитель командующего ВМС Эстонии капитан Йохан-Элиас Сельяамаа.
«Вообще, День военно-морских сил отмечается в ноябре. Однако лето куда лучше подходит для знакомства с этим видом вооруженных сил. Во многом благодаря Эстонскому морскому музею мы можем отметить этот день в Летной гавани все вместе», – добавил он.
В день военно-морских сил откроют для посещения флагман ВМС Эстонии - минный тральщик Admiral Cowan. Помимо этого будут открыты корабли-музеи Suur Tõll и Valvas.
Военные водолазы продемонстрируют свое снаряжение и расскажут о своей работе. Кроме военных моряков в мероприятии участвуют: Эстонский военный музей с экспозицией Освободительной войны, ребята из молодежной организации Noored Kotkad со своим катером, Академия Сил обороны и Эстонский морской музей.
Вдобавок посетители смогут прокатиться на морском такси, пройти курс безопасности на море, попробовать свои силы в плетении морских узлов и метании швартовочного каната.
День военно-морских сил – бесплатное мероприятие для всей семьи.
Возрождение морских государственных учреждений Эстонии началось в 1990 году, когда в составе Министерства путей и сообщения сформировали Эстонский департамент морских путей. Одновременно с этим в сфере ответственности Министерства внутренних дел стали создаваться подразделения, которые должны были отвечать за охрану исключительной экономической зоны.
В 1991 году был сформирован Департамент по охране государственной границы Эстонии. Уже в следующем году он получил первые катера. Затем ведомство переименовали в Пограничный департамент, а в его составе в том числе появился отдельный дивизион кораблей погранохраны.
Отправной точкой возрождения военно-морских сил можно считать 1 июля 1993 года – в генеральном штабе Сил обороны создали морской отдел, который и стал заниматься восстановлением этого вида вооруженных сил.