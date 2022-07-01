Корабли-музеи и морское такси: ВМС Эстонии приглашают всех желающих на праздник

«Военные моряки выполняют свои задачи в море, поэтому их работа во многом остается вне поле зрения. День военно-морских сил – хорошая возможность демонстрации работы и сущности ВМС. Показать службу на боевых кораблях и в других подразделениях военно-морских сил – вот наша задача», – отметил заместитель командующего ВМС Эстонии капитан Йохан-Элиас Сельяамаа.

«Вообще, День военно-морских сил отмечается в ноябре. Однако лето куда лучше подходит для знакомства с этим видом вооруженных сил. Во многом благодаря Эстонскому морскому музею мы можем отметить этот день в Летной гавани все вместе», – добавил он.

В день военно-морских сил откроют для посещения флагман ВМС Эстонии - минный тральщик Admiral Cowan. Помимо этого будут открыты корабли-музеи Suur Tõll и Valvas.

Военные водолазы продемонстрируют свое снаряжение и расскажут о своей работе. Кроме военных моряков в мероприятии участвуют: Эстонский военный музей с экспозицией Освободительной войны, ребята из молодежной организации Noored Kotkad со своим катером, Академия Сил обороны и Эстонский морской музей.

Вдобавок посетители смогут прокатиться на морском такси, пройти курс безопасности на море, попробовать свои силы в плетении морских узлов и метании швартовочного каната.

День военно-морских сил – бесплатное мероприятие для всей семьи.

Возрождение морских государственных учреждений Эстонии началось в 1990 году, когда в составе Министерства путей и сообщения сформировали Эстонский департамент морских путей. Одновременно с этим в сфере ответственности Министерства внутренних дел стали создаваться подразделения, которые должны были отвечать за охрану исключительной экономической зоны.

В 1991 году был сформирован Департамент по охране государственной границы Эстонии. Уже в следующем году он получил первые катера. Затем ведомство переименовали в Пограничный департамент, а в его составе в том числе появился отдельный дивизион кораблей погранохраны.