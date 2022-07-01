Переговоры о минимальной зарплате в Эстонии начнутся в конце лета

В среду состоялась встреча социальных партнеров, чтобы договориться об исходных позициях переговоров в условиях необычно высокой инфляции.

«Мы обсудили ситуацию на рынке труда и в экономике, проблемы, связанные с высоким уровнем инфляции. К сожалению, у маленькой и открытой экономики Эстонии для борьбы с инфляцией не так много эффективных мер, поскольку причины роста цен носят международный характер. Это трудности с поставками, вызванные коронакризисом и войной в Украине, высокие цены на энергоносители», - сообщил BNS руководитель союза работодателей Арто Аас.

Профсоюзы и работодатели намерены сосредоточиться на трех темах — уменьшения и предотвращения бедности, проблемы макроэкономики и тенденции в экспортном секторе.

Профсоюзы совместно с союзом работодателей хотят дать работодателям рекомендации по теме средней зарплаты — повышать зарплаты настолько, чтобы они не подпитывали инфляцию. За основу можно взять экспортный сектор. «Рост зарплат в Эстонии остается на высоком уровне, однако он, в свою очередь, может провоцировать рост цен», - сказал Аас.

По прогнозам Банка Эстонии, средний рост зарплат в этом году может составить 10,7% и в следующем — 8,2%. Годовая инфляция в Эстонии в последние месяцы удерживалась в пределах 20%.

Участников рынка труда беспокоит, что цены на электроэнергию остаются высокими и перспективы на осень пока достаточно пессимистичные. «Мы сошлись во мнении, что оказываемая государством помощь должна быть как можно более направленной, должна быть также и польза от повышения ставки необлагаемого подоходным налогом минимума», - пояснил BNS лидер профсоюзов Эстонии Пеэп Петерсон.