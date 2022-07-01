Антидопинговые службы ужесточили контроль в отношении Валиевой

Находясь в расширенному пуле, спортсмен указывает адрес проживания, но не обязан находиться по нему, ожидая допинг-контроль. Информация используется лишь для понимания, где находится спортсмен, и даже если допинг-контроль придет по данному адресу, но спортсмена там не окажется, это не будет иметь серьезных последствий.

После перевода в регистрируемый пул Валиева будет обязана указывать ежедневный 60-минутный период абсолютной доступности, в рамках которого ее гарантированно смогут найти по указанному для этого временного отрезка адресу. В том случае, если фигуристка не будет найдена по этому адресу в 60-минутный период, начнется процедура оформления пропуска теста, то есть «флажка». Три таких пропуска в течение года рассматриваются как нарушение антидопинговых правил с возможным сроком дисквалификации до двух лет.

Валиева в конце декабря 2021 года сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. О результатах тестирования стало известно уже после окончания командных соревнований фигуристов на Олимпиаде в Пекине, в которых победила российская команда с Валиевой в составе.