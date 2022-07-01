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Электричество в Эстонии в субботу резко подешевеет

rus.postimees.ee
Электричество в Эстонии в субботу резко подешевеет
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Электричество.
Электричество. Фото: Tairo Lutter / Postimees

Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в субботу, 2 июля, составит 96,86 евро за мегаватт-час.

По сравнению с пятницей, когда среднесуточная биржевая цена на электроэнергию составила 202,25 евро, тариф снизится более чем в два раза, пишет rus.err.ee.

Максимальные цены будут с 1 до 4 часов утра, когда электричество будет стоить 237-285 евро.

Минимальный тариф будет с 7 до 8 часов утра, когда цена составит менее 4 евро за мегаватт-час.

В Латвии и Литве среднесуточный биржевой тариф в субботу составит около 244 евро, значительно снизившись по сравнению с пятницей, но почти в 2,5 раза превысив цены в эстонской зоне Nord Pool.

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