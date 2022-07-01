Электричество в Эстонии в субботу резко подешевеет

По сравнению с пятницей, когда среднесуточная биржевая цена на электроэнергию составила 202,25 евро, тариф снизится более чем в два раза, пишет rus.err.ee.

Максимальные цены будут с 1 до 4 часов утра, когда электричество будет стоить 237-285 евро.

Минимальный тариф будет с 7 до 8 часов утра, когда цена составит менее 4 евро за мегаватт-час.