Кылварт: если не будет взаимопонимания о компенсации за Таллиннскую больницу, мы обратимся в суд

Вчера Postimees писал, что правительство лишило финансирования трех крупных проектов, в том числе строящейся Таллиннской больницы. По словам Кыварта, он узнал об этом через СМИ, и они не были готовы к такому сценарию.

Кылварт заявил на пресс-конференции, что потеря финансирования больницы не обсуждалась с городом: «Такая административная культура, поведение государственного сектора, естественно, вызывает вопросы. Как возможно принять решение в таком важном вопросе так, что партнер вообще не знает об этом?» По его словам, город ознакомился с аргументами правительства через вчерашнюю пресс-конференцию правительства. «Те, кто считает, что больница не продумана – они вообще заглядывали в документ о программе развития Таллиннской больницы, подготовленный 3 года назад?»

Эскиз Таллиннской больницы. Фото: ConArte OÜ

«Таллиннская больница только называется Таллиннской больницей», — утверждает Кылварт. «На самом деле, это проект общегосударственного значения, и одна только территория обслуживания охватывает треть населения Эстонии. Речь не про то, что больница нужна горуправе и городу Таллинну, она нужна государству», — считает он.

По словам Кыварта, проблему обветшавших зданий в любом случае нужно решать сейчас. «Реальность такова, что через семь-восемь лет в зданиях больниц Таллинна нельзя будет оказывать услуги», — сказал он.

Вероятность обращения в суд