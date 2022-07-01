Таллиннская горуправа организовала пресс-конференцию на тему финансирования Таллиннской больницы, в которой приняли участие мэр Михаил Кылварт (ЦП), председатель правления SA Tallinna Haigla Arendus Свен Крууп и председатель правления Восточно-Таллиннской центральной больницы Тармо Баклер, пишет Postimees.
Кылварт: если не будет взаимопонимания о компенсации за Таллиннскую больницу, мы обратимся в суд
Вчера Postimees писал, что правительство лишило финансирования трех крупных проектов, в том числе строящейся Таллиннской больницы. По словам Кыварта, он узнал об этом через СМИ, и они не были готовы к такому сценарию.
Кылварт заявил на пресс-конференции, что потеря финансирования больницы не обсуждалась с городом: «Такая административная культура, поведение государственного сектора, естественно, вызывает вопросы. Как возможно принять решение в таком важном вопросе так, что партнер вообще не знает об этом?» По его словам, город ознакомился с аргументами правительства через вчерашнюю пресс-конференцию правительства. «Те, кто считает, что больница не продумана – они вообще заглядывали в документ о программе развития Таллиннской больницы, подготовленный 3 года назад?»
«Таллиннская больница только называется Таллиннской больницей», — утверждает Кылварт. «На самом деле, это проект общегосударственного значения, и одна только территория обслуживания охватывает треть населения Эстонии. Речь не про то, что больница нужна горуправе и городу Таллинну, она нужна государству», — считает он.
По словам Кыварта, проблему обветшавших зданий в любом случае нужно решать сейчас. «Реальность такова, что через семь-восемь лет в зданиях больниц Таллинна нельзя будет оказывать услуги», — сказал он.
Вероятность обращения в суд
«Сейчас мы исходим из того, что у нас юридически обязывающие отношения с государством. Нам дали очень четкий юридический сигнал, что Таллинн построит эту больницу и что государство поддержит ее из европейских фондов. Когда такой сигнал дан, то вместе с ним возникает и ответственность», — сказал Кылварт и указал, что им должны бы компенсировать сделанные до сих пор затраты, по крайней мере, в рамках бюджета на проектирование. Переговоры на эту тему будут начаты: «Если мы не придем к взаимопониманию, ничего не поделаешь — придется решать этот вопрос через суд».
Некоторые больничные отделения больше не могут соответствовать требованиям
Баклер отметил, что больничные здания обычно находятся в использовании в течение 50-100 лет, и этот срок уже прошел для Таллиннских центральных больниц. По его словам, нынешние здания будут отвечать потребностям только в течение ограниченного периода времени.
«Здания отделений Восточно-Таллиннской центральной больницы относятся к первой половине прошлого века, отделения Западно-Таллиннской центральной больницы на Палдиски-маантеэ к 70-м-80-м годам прошлого века», - сказал он. По словам руководителя больницы, невозможно обеспечить технический уровень во всех отделениях, будь то операционные или оборудование, требующее определенной температуры: «Еще раз, хотя мы и смогли достичь в наиболее технологически требовательных отделениях того уровня, который технологически необходим, речь идет об единичных отделениях, где мы в состоянии обеспечивать такой уровень».
Кылварт добавил, что аргумент о том, что цены на строительство выросли, кажется ему странным, поскольку крупных строительных проектов еще много.